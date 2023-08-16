Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:07

Güncelleme: 16.08.2023 - 17:07

Binnur Kaya, sosyal medyada en çok bahsedilen isimlerden biri oldu. Yurttaşların ilgiyle takip ettiği Yalı Çapkını dizisine transfer olan Binnur Kaya'nın hayatı merak edildi. Peki, Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Binnur Kaya hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Binnur Kaya'nın biyografisi...

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Aslen Elazığlı olan Binnur Kaya 1972 yılında Ankara’da dünyaya geldi.Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nden mezun olan Kaya hemen ardından İstanbul’a yerleşti. Ankara Sahnesi, Karatahta isimli Çocuk Tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda çalışan Kaya daha sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar olan Kaya; 2007- 2008 sezonunda ise Avrupa Yakası dizisine dahil oldu.2010 yılında Vavien filmindeki rolüyle 42.Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Kaya 2014 yılında ise 21.Magnum Altın Kelebek Ödülleri’nde Aramızda Kalsın dizisindeki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu seçildi.

BİNNUR KAYA'NIN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Diziler:

1996: Kaynanalar (Rukiye)

1997: Baba Evi (Meryem)

1997: Bir Demet Tiyatro

1998: Dış Kapının Dış Mandalları

1999: Çarli (Hijyen)

2000: Güneş Yanıkları (Aylin)

2001: Benimle Evlenir misin( Gaye Şenoğlu)-Yeni Hayat (Gülistan)

2003: Hadi Uç Bakalım (Düriye)-Bekarlar (Binnur)

2004: Yabancı Damat(Nazire Demir)

2007: Karayılan (Anetepli Emine) Avrupa Yakası (Şahika Koçarslanlı ve Dilber Koçarslanlı)

2010: Türk Malı (Abiye Kuzu)

2011: Muhteşem Yüzyıl (Duacı Hatun)

Filmler:

1998: Kaçıklık Diploması

2000: Muhallebicinin Oğlu ve Abuzer Kadayıf

2003: İnşaat (Ayşe)

2005: Babam ve Oğlum (Hanife)

2006: Hayatımın Kadınısın (Fridevs) - Küçük Kıyamet (Filiz)

2009: Vavien (Sevilay)

Tiyaro Oyunları:

Kozalar

Bana Bir Şeyler Oluyor

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?

Bir Yaz Gecesi Rüyası

Kadınlar Koğuşu

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.