Bir bardağı tansiyonunuza savaş açacak! İşte tansiyonunuzu anında düşürecek karışımlar...

Yayınlanma: 05.09.2023 - 15:38

Güncelleme: 05.09.2023 - 15:38

Yüksek tansiyon, birçok insanın karşılaştığı bir sağlık sorunudur ve kalp hastalıkları, felç ve böbrek problemleri gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Tansiyonunuzu kontrol altına almanın yanı sıra, doğal yollarla tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek bazı karışımlar ve içecekler vardır.

Limon Suyu ve Sıcak Su

Her sabah aç karnına bir bardak sıcak suya limon suyu eklemek, sindirimi teşvik eder ve tansiyonu düşürebilir. Limon, yüksek kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olan C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir.

Lahana Suyu

Lahananın suyunun tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğuna dair bazı araştırmalar vardır. Taze lahanayı doğrayın ve suyunu sıkarak içebilirsiniz.

Karpuz Suyu

Karpuz suyu, içerdiği L-arginin adlı bir amino asit sayesinde tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Taze karpuz suyu içmek, kan damarlarını genişletebilir ve kan basıncını düşürebilir.

Sarımsak ve Bal Karışımı

Sarımsak, kan basıncını düşürdüğüne inanılan allicin adlı bir bileşik içerir. Bir diş sarımsağı ezin ve bir tatlı kaşığı bal ile karıştırarak her gün tüketebilirsiniz.

Zencefil Çayı

Zencefil, kan dolaşımını artırabilir ve kan basıncını düşürebilir. Zencefil çayı yapmak için taze zencefili kaynar suya ekleyin ve demlenmesini bekleyin.

Hibiskus Çayı

Hibiskus çayı, tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek flavonoidler içerir. Günde birkaç bardak hibiskus çayı içmek, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.

Pancar Suyu

Pancar suyu, nitrat içerir ve kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürebilir. Taze pancarları sıkarak suyunu çıkarabilirsiniz.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi, potasyum içerir ve bu mineral tansiyonun dengelenmesine yardımcı olabilir. Bir çay kaşığı elma sirkesini bir bardak suya ekleyerek içebilirsiniz.

Yukarıdaki doğal karışımları denemeden önce bir doktora danışmanız önemlidir. Tansiyon probleminiz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, doktorunuzun önerilerine uymanız gerekebilir. Ayrıca, sağlıklı bir yaşam tarzı, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz tansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.