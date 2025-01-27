'Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 3. Sezon çekimi başlıyor: Erdal Beşikçioğlu oynayacak mı?
Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin üçüncü sezonun çekimleri 8 Şubat'ta Ankara'da başlayacak. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dizideki sahnelerini mesai saatleri dışında çekecek.
BluTV'de yayımlanan popüler dizi 'Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin üçüncü sezon çekimleri 8 Şubat'ta başlayacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk iki sezonun hikayelerini yazan projenin yaratıcısı Emrah Serbes senaryoyu yeniden yazmaya başladı.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN PROGRAMI BELLİ OLDU
Ayrıca seçimlerden önce dizinin sözünü veren CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da mesai saatleri dışında, hafta sonları, dizinin çekimlerinde yer alacağı öğrenildi.
Etiketler: #Behzat Ç. #Bir Behzat Ç. Hikayesi #Erdal Beşikçioğlu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de saldırı!
- İmamoğlu 'Heybedeki turp'un adını açıkladı
- İmamoğlu'na jet soruşturma!
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- ‘Artık AKP için ağır bir yük’
- O bilirkişiden ilk açıklama geldi
- Satılmış Büyükcanayakın kimdir?
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı!
- Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem
- ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü onayladı