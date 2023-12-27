Bir daha çocuğunuza asla yaptırmayın! Bu tehlike birçok hastalığa neden olabiliyor

Yayınlanma: 27.12.2023 - 15:36

Güncelleme: 27.12.2023 - 15:36

Birçok ebeveynin çocuklarıyla birlikte yemek yerken yaptığı o alışkanlık hastalıklara ve dikkat dağınıklıklarına sebebiyet veriyor. İşte yurttaşların bilmediği bu gizli tehlike...

TELEVİZYON BAŞINDA YEMEK YEMENİN ZARARLARI NELER?

Çocuklara televizyon başında yemek yedirmek, genel olarak uzmanlar tarafından önerilmeyen bir davranıştır. Çünkü bu alışkanlık, çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmelerini zorlaştırabilir. İşte bu konudaki bazı potansiyel zararlar: