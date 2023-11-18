Çok üşüyorsanız sebepleri bu hastalıklar olabilir

Yayınlanma: 18.11.2023 - 14:36

Güncelleme: 18.11.2023 - 14:36

Üşümek, çevre ısısının ani değişikliğine yanıt olarak ortaya çıkıyor; cilt, damarlar ve kaslar koordineli olarak kasılıp-gevşeyerek, bu ısı değişikliğine yanıt vermeye çalışıyor. Peki üşümek her zaman normal mi? Sürekli üşüyorsanız bu hastalıklara sahip olabilirsiniz...

ANEMİ

Anemi (kansızlık), vücudunuza ihtiyacı olan tüm oksijeni sağlamak için yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmadığınızda ortaya çıkar. Sizi yorgun, halsiz, baş dönmesi ve nefes darlığı içinde bırakacaktır. Ayrıca sizi, özellikle de ellerinizi ve ayaklarınızı üşütebilir. Doktorunuz nedenini bulacak ve diyetinizde değişikliklere, takviyelere veya başka bir tedaviye ihtiyacınız olup olmadığını size söyleyecektir.

YETERLİ DEMİR ALMIYORSUNUZ

Bu besin maddesinin doğru miktarı olmadan, sizi üşütebilecek "demir eksikliği anemisine" yakalanabilirsiniz. Bunun nedeni kan kaybı, kötü beslenme veya vücudunuzun demiri iyi emememesi olabilir. En iyi kaynağı kırmızı et olmakla birlikte kümes hayvanları, domuz eti ve balıkta da bulunur. Bazı et dışı kaynaklar arasında demir takviyeli ekmekler ve tahıllar, bezelye, soya fasulyesi, nohut ve koyu yeşil yapraklı sebzeler bulunur.

YETERLİ B12 VİTAMİNİ ALMIYORSUNUZ

Anemiye neden olabilir ve bu da sizi üşütebilir. Tavuk, yumurta ve balık yediğinizde B12 vitamini alabilirsiniz. Bazı tahıllar ve diğer gıdalar da bu vitaminle zenginleştirilmiştir.

Bol miktarda B12 içeren yiyecekler yeseniz bile yeterince B12 alamayabileceğinizi unutmayın. Bazı insanlar bir hastalık veya aldıkları ilaçlar nedeniyle vitamini emmekte sorun yaşarlar.

HİPOTİROİDİZM

Boynunuzdaki tiroid bezi bazı hormonları yeterince üretmediğinde ortaya çıkar. Bu durum sizi soğuğa karşı aşırı hassas hale getirebilir. Ayrıca eklem ağrıları, kabızlık, cilt kuruluğu ve kilo alımı da görülebilir. Belirtilerin ortaya çıkması yıllar alabilir.

Hipotiroidizm, hastalık veya diğer durumlar için tedaviler dahil olmak üzere birçok şeyden kaynaklanabilir. Doktorunuz vücudunuzun üretmediği hormonların yerine insan yapımı hormonlar reçete edebilir.

RAYNAUD FENOMENİ

Bu hastalığa yakalandığınızda, ellerinizdeki kan damarları soğuk havaya veya strese aşırı tepki verir. Genellikle birkaç dakikadan bir saate kadar süren bir atak sırasında bu damarlar daralır ve kan akışını sınırlar. Bu durum el ve ayak parmaklarınızı soğuk ve uyuşuk hale getirebilir ve beyaz ya da maviye dönüşebilirler. Kan geri döndükçe karıncalanmaya ve hatta acımaya başlayabilirler. İlaçlar semptomları hafifletebilir ve doku hasarını önleyebilir. Şiddetli bir vakaysa ameliyat olmanız gerekebilir.