Bir dizi daha ekrana veda ediyor!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:13

Güncelleme: 05.12.2024 - 17:13

Kanal D’de ekranlara gelen; oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç'in yer aldığı Süreç Film imzalı 'Yalan' dizisi ekrana veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yönetmenliğini Ersoy Güler’in yaptığı, senaryosunu Leyla Uslu Öter’in kaleme aldığı Yalan dizisi, 30. bölümde final yapacak.