Bir dizi daha ekrana veda ediyor!
Kanal D'nin geçtiğimiz yaz boyunca pazartesi akşamları yayınladığı, yeni yayın dönemi başlayınca cumartesi akşamına aldığı 'Yalan' dizisi ekrana veda ediyor.
Kanal D’de ekranlara gelen; oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç'in yer aldığı Süreç Film imzalı 'Yalan' dizisi ekrana veda ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yönetmenliğini Ersoy Güler’in yaptığı, senaryosunu Leyla Uslu Öter’in kaleme aldığı Yalan dizisi, 30. bölümde final yapacak.
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