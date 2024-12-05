Halit Ergenç ekranlara geri dönüyor: Yeni dizisi 'Kral Kaybederse' ile izleyicileriyle buluşuyor

Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:56

Güncelleme: 05.12.2024 - 10:56

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Daha önce Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin ve Babil gibi büyük projelerde yer alan Ergenç, yeni dizisi Kral Kaybederse ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Eşi Bergüzar Korel ve çocuklarıyla uzun süre yurt dışında yaşayan ünlü oyuncu, dizi tekliflerinin ardından Türkiye'ye geri döndü.

HALİT ERGENÇ VE EŞİ BERGÜZAR KOREL ÜLKEYE DÖNDÜ

Halit Ergenç, İngiltere’de geçirdiği zamanın ardından hem kendisine hem de eşine gelen dizi teklifleri üzerine ülkesine dönerek Kral Kaybederse adlı projeye dahil oldu. Dizinin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay üstleniyor.

"KRAL KAYBEDERSE" DİZİSİ HAKKINDA DETAYLAR

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk yazarken, dizinin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç’in yanı sıra Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy ve Ferhan Gülşah Varlıoğlu gibi ünlü isimler de yer alıyor.

MERAKLA BEKLENEN YAYIN TARİHİ

Köklü bir yapım şirketi ve güçlü oyuncu kadrosu ile Kral Kaybederse dizisi, izleyicileri ekrana kilitleyecek gibi görünüyor. Yeni dizi, Halit Ergenç’in uzun süreli ekran arası sonrası ilk büyük projelerinden biri olarak büyük yankı uyandıracak.

Halit Ergenç’in yeni dizisi "Kral Kaybederse" ile geri dönüşü büyük ilgiyle bekleniyor.