Bir dönemin popüler çocuk oyuncusuydu: Zincidi ailesinin şirketi için mahkeme kararını verdi
Küçük yaşta oynadığı dizi ve reklamlarla adını duyuran Emir Berke Zincidi'nin aile şirketi için açılan iflas davası sonuçlandı. Mahkeme, söz konusu şirketin iflasına karar verdi.
‘Öyle bir Geçer Zaman Ki' dizisinde 'Küçük Osman', 'Küçük Ağa'da Mehmet Can karakterini canlandıran oyuncu Emir Berke Zincidi'nin babası ve amcasına ait ‘Zincidi Sinema’ adlı şirketin iflas davası sonuçlandı.
Sözcü'de yer alan habere göre; İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 10 Kasım 2021 tarihi itibariyle şirketin iflasına karar verdi.
Geçtiğimiz şubat ayında açılan davanın dilekçesinde “Şirketin, yapmış olduğu ticari faaliyetleri neticesinde işleri iyi gitmedi. Müşterilerinden de alacağını alamayınca, kişilere ve bankalara borçlandı. Şirket, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeni ile borçlarını ödeyemez hale geldi” denilmişti.
Şirketin öz kaynağının 1 milyon 334 bin lira ekside olduğu bilgisine yer verilen dilekçede, “Şirketin borcu, malvarlığını aşmış durumda…” ifadesi yer almıştı.
Mahkemenin, iflas kararı vermesinin ardından şirketin varlıkları satılıp borçları ödenmeye çalışılacak.
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