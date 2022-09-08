Bir festival iptali daha: Çağdaş Fest’e bir gün kala kaymakamlık engeli

08 Eylül 2022 Perşembe, 10:09

7-11 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Çağdaş Fest, sosyal medya hesaplarında yaptıkları kamuoyu açıklamasında festivallerinin iptal olduğunu duyurdu. Çağdaş Fest, festivalin iptal olduğuna dair açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"BİR SEKTÖR YOK EDİLMEYE MAHRUM BIRAKILIYOR"

“Bugün 13.40’da aldığımız tebliğ ile müzik piyasası ve müzik severleri derinden etkileyecek bir son dakika iptal kararı alınmıştır. Aslında gerçek ortadadır. Kaydırdığınız zaman göreceğiniz üzere T.C Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Küçük Kargı Tabiat Parkı’nda T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Basit Konaklama Turizm belgesi bulunan The Bay Beach Club işletmesinde 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz konser etkinliği Muğla İli Valiliği ve/veya Fethiye İlçe Kaymakamlığı tarafında bugüne kadar yaşamış olduğumuz olumsuzluklar bizlere bir art niyet olduğunu göstermektedir.”

Açıklamada; doğaya tahribatın gerekçe olarak gösterildiğini belirtilirken, “Lakin aynı irade Uzungöl, Babadağ, Bodrum gibi ülkemizin birçok noktasında doğayı tahrip etmektedir. Bu duruma sessiz kalındığı müddetçe maalesef bir sektör yok edilmeye mahrum bırakılıyor” ifadeleri kullanıldı.

"FESTİVAL, GÜVENLİK VE ÇEVRE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLEREK UYGUN GÖRÜLMEDİ"

TELE 1’den Aziz Turgut Altun’un haberine göre; Fethiye Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Necla Yıldız, organizasyon firmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan herhangi bir izin almadığını iddia etti. Yıldız, güvenlik ve çevre yönünden değerlendirilerek uygun görülmediğini söyledi.

Yıldız, Jandarma’dan alınan izin belgesinin hatırlatılması üzerine, “Öyle bir izin belgesi verilmedi. Açıklama yapmak Kaymakam beyin takdirinde. Biz gerekli yazışmaları yaptık. Kendilerine tebliği yapıldı. Çevreye zarar verileceği için izin verilmedi” dedi.

"YASAK KARARI, KONSERE 1 GÜN KALA İLETİLDİ"

Yasak kararının konsere bir gün kala iletildiğini belirten Çağdaş Fest Organizatörü Çağdaş Adıgüzel, güvenlik gerekçesine ilişkin olarak Jandarma’nın izin verdiğini belirterek alan dışı güvenliği kaymakamlığa ait olduğunu dile getirdi.

"KAYMAKAMLIK YASAKLAMIŞ"

Adıgüzel, şöyle konuştu:

“Arayıp iptali bile bilgi vermediler. Dün kiralamasını yapmış olduğum özel işletmeye tebliğ etmişler. Ben onlardan öğreniyorum sahne araçlarını içeri alınmadığı zaman. "Girişiniz yok çünkü böyle bir festival yok kaymakamlık karar almış" deniliyor. Bunun üzerine 13.40’ta kaymakamlığı gidiyorum. Adamların söylediği doğru, kaymakamlık yasaklamış.

Benim bütün belgelerim tam. Özel işletmelerde nasıl bir sanatçı konser veriyorsa bu da aynı şekilde bir mekan. Sit alanından çıkarılmış özel çevre korumadan çıkarılmış. İnşaat izni verilmiş. Hali hazırda da inşaat yapılıyor çevresinde büyüyor. Turizm işletmesi belgesi olan bir alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı bir arazi.

Orman yangınları ile alakalı 30 Mayıs’ta alınan bir karar var dağıtılan. Bu karar doğrultusunda yangın ihtimaline karşılık iptal etmiş. Böyle saçma bir şey görülmedi Türkiye’de. Kaymakam kesiklikle art niyetli olduğunu ortaya koyuyor. Yargı süreci başlatacağız. Orman Bakanlığı’ndan orman yangınını düşünecek daha iyi bir kurum mu var? Bu kurumun görüşünü almışız.

"NİYE SON GÜNÜ BEKLEMİŞLER, BEN DİLEKÇEMİ 9 TEMMUZ’DA VERDİM"

Orman Bakanlığı'na ait olan bir arazide Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan bir izin almamız gerekmiyor. Kendi içinde anlaşma yaptığımız işletme çevre koruma alanında çıkartılmış bir bölge. İl Jandarma Komutanlığı’nın da güvenlik oluru var. Alan dışında ve trafik yönündeki güvenliği alacak kaymakamlıktır. Bu güvenliği eğer kaymakamlık alamıyorsa Türkiye Cumhuriyeti’nin kaymakam valisine ihtiyacı yoktur. Alan dışına ben güvenlik almak zorunda değilim. Kaymakamlık davet eder 1.500 kişi bekliyormuşsun bu kadar yetmez alan içinde güvenliği artır ve bir sorun yaşarsan tamamen üstlendiği bildir, bizi zan altında kalmayalım da diyebilirdi. Niye iptal etmişler Çevre ve Şehircilik hikaye… Niye son günü beklemişler, ben dilekçemi 9 Temmuz’da verdim. Daha fazla ne yapabilirim. Özel işletmeler mevzuat gereği bildirmek zorunda değil. Biz kapasite yüksek diyerek bildirdik. Kaldı ki konaklamamız, alkol sponsorumuz yok”