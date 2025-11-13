Bir mi, iki mi, hiç mi? Bilime göre en sağlıklı yastık sayısı

Birçoğumuz uyurken yastık sayısını konfor alışkanlığına göre belirleriz: kimisi tek yastıksız uyuyamaz, kimisi ise iki hatta üç yastıkla başını yükseltmeden rahat edemez. Ancak araştırmalar, yastık adedinin yalnızca rahatlığı değil, omurga hizasını ve nefes almayı da etkileyebileceğini gösteriyor.

TEK YASTIK: DOĞAL DURUŞUN DESTEKÇİSİ

Tek yastık, özellikle sırt üstü uyuyanlar için genellikle en uygun seçenektir. Boyun ve omurga aynı hizayı korur, bu da kas gerginliğini azaltır. Çok kalın bir yastık kullanmak ise başı öne doğru eğerek boyun ağrılarına yol açabilir.

İKİ YASTIK: RAHATLIK MI, RİSK Mİ?

Yan yatanlar için iki yastık bazen daha dengeli bir destek sağlayabilir; biri başın altına, diğeri dizlerin arasına yerleştirildiğinde omurga düz bir çizgide kalır. Ancak iki yastığı üst üste kullanmak boynun doğal eğrisini bozabilir, bu da sabah sertlik ve ağrılara neden olur.

YASTIKSIZ UYKU: HERKES İÇİN UYGUN MU?

Yastıksız uyumak, yüzüstü uyuyanlar için daha doğal bir pozisyon olabilir. Fakat uzun vadede boyun kaslarında gerginlik ve omuz rahatsızlıkları yaratabilir. Yastıksız uyumak sadece belirli vücut tipleri ve uyku pozisyonları için avantaj sağlar.

UYKU POZİSYONUNA GÖRE İDEAL YASTIK DÜZENİ

Sırt üstü uyuyanlar: İnce, orta sertlikte bir yastık

Yan uyuyanlar: Orta kalınlıkta, boynu tam destekleyen bir yastık

Yüzüstü uyuyanlar: Çok ince veya yastıksız uyku