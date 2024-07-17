Bir süpermarkette, ‘kıyamet erzak sepetleri’ satışa çıkarıldı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:02

Güncelleme: 17.07.2024 - 17:02

Kendinizi son zamanlarda, kıyametin yaklaştığı ve hazırlanmanız gerektiği endişesiyle boğuşurken mi buluyorsunuz? ABD’deki Costco adlı süper market zinciri, kıyamet erzak sepetleri satmaya başladı.

Bu dev şirket, bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyor? Kıyamet derken zombilerden mi, meteordan mı, nükleer kıyametten mi yoksa küresel ısınmadan mı bahsediliyor?

Eğer savaş çıkacağı ve büyük kırmızı nükleer düğmelere basılacağı düşünülüyorsa, o zaman belki de stok yapmak gerçekten işe yarayabilir.

Fiyatları 45 dolar ile 7 bin dolar (1450 TL ile 231 bin TL) arasında değişen kıyamet sepetleri, ABD’li yemek blogu yazarı Jeffrey Eisner’ın paylaşımıyla sosyal medyada viral oldu.

KIYAMET SEPETLERİNDE NE VAR?

Bu, sığınağınızın üzerinden silah sesleri ve füzeler yağarken canınızın ne tür yiyecekler çekeceğine bağlı, yani sizin tercihiniz.

Örneğin, Eisner’ın önerdiği sepetin içinde teriyaki pilavı, alfredo makarna, peynirli makarna, elmalı tarçınlı mısır gevreği, makarnalı domates çorbası, sebzeli kremalı makarna, vanilyalı puding, portakal suyu ve tavuk aromalı şehriye çorbasından oluşan tam 132 porsiyon bulunuyor ve hepsi 63 dolara (2085 TL) satılıyor.

Sadece 45 dolara (1450 TL), toplam 60 porsiyonluk ve 25 yıllık raf ömrüne sahip 10 kutu 'basit krep karışımından' oluşan üçlü bir paket alabilirsiniz. Bu 60 gün boyunca kahvaltıyı karşılamak demektir.

Aynı fiyata, toplam 20 porsiyonluk iki kutu glutensiz teriyaki pilavı ve aynı sayıda porsiyonluk fırında patates güveci alabilirsiniz, yine 25 yıla kadar raf ömrüyle.

7 BİN DOLARA NE ALINABİLİR?

Kıyamet paketlerinin en pahalısı, toplam 2.814 porsiyondan oluşan bir yıllık gıda tedariki sağlıyor.

Bu paket, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği dahil olmak üzere dondurularak kurutulmuş çeşitli mezelerle birlikte geliyor.

Sütlü ve yaban mersinli granola, pilav ve tavuk, et soslu spagetti, kahvaltı tavası, Meksika adobo pilavı ve tavuk, erişteli dana straganof, dana etli acılı makarna içeriyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, 7 bin dolarlık paket marketin web sitesinde yedi kez sipariş edildi ve incelendi, bir müşteri sadece dört ay önce beş yıldızlı bir inceleme yaparak ürünü 'raf için harika bir parça' diye değerlendirdi.