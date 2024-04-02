Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Filiz Akın'dan iyi haber geldi!
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın sosyal medya sayfasından sık sık paylaşım yaparak takipçilerini bilgilendiriyor. Filiz Akın son olarak MR sonuçlarında şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, sağlık durumu hakkında konuştu.
Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadeleri kullandı:
"Daha ilaç almam gereken çook gün var. Olsun! Kaç gündür MR neticeleri için endişeli bir bekleyiş içindeydik. Hem onda şüpheli bir durum çıkmadı şükür hem de bahar sevinci ne güzelmiş."
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