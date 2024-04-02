Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Filiz Akın'dan iyi haber geldi!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:25

Güncelleme: 02.04.2024 - 17:25

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, sağlık durumu hakkında konuştu.



Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadeleri kullandı:

"Daha ilaç almam gereken çook gün var. Olsun! Kaç gündür MR neticeleri için endişeli bir bekleyiş içindeydik. Hem onda şüpheli bir durum çıkmadı şükür hem de bahar sevinci ne güzelmiş."





