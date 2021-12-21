Bir yıl sonra paylaştı: Tolga Karel'in milyonluk TIR'ı saniyeler içinde küle döndü
Oyunculuğu bırakarak yurt dışına yerleşen ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, karıştığı kazada 4 kişinin ölümüne neden olduğu için 110 yıl hapsi istenen tır şoförü hakkında konuşurken yaşadığı bir olayı anlattı. Geçen sene ilk satın aldığı tırın gözünün önünde küle döndüğü anları paylaşan oyuncu, "Trafik içinde olsaydım belki ben de o çocukla aynı kaderi paylaşacaktım" dedi.
Colorado'da, 25 Nisan 2019'da yaşanan bir kazada freni boşalan TIR, araçlara çarparak durabildi. TIR'da başlayan yangının 28 araca sıçramasıyla 4 kişi hayatını kaybetti. TIR şoförünün ise 110 yıl hapis cezası istendi.
Sosyal medyada konuşulan bu olayla ilgili açıklamalar yapan Tolga Karel, geçen sene yaşadığı bir olayı takipçileriyle paylaştı.
"4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ AMA BU ÇOCUK KATİL DEĞİL"
4 kişinin öldüğü kazadaki TIR şoförü hakkında paylaşım yapan Karel, "Evet o kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Çocuk korktu, panik yaptı ve muhtemelen kendini rampaya atamadı. Evet çok üzücü ama bu çocuk katil değil. O sadece işini yapıyordu" dedi.
MİLYONLUK ARACI SANİYELER İÇİNDE KÜLE DÖNDÜ
Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, "Bakın ilk defa paylaşıyorum" diyerek 2020 yılında ilk satın aldığı TIR'ın otobanda seyir halindeyken küle döndüğü anları paylaştı.
Saniyeler içinde araçtan çıkarak kurtulan Karel'in milyonluk TIR'ı ise küle döndü.
Instagram hesabında otobanda küle dönen TIR'ına ait görüntüleri paylaşan Karel, "Sevmiyorum böyle görüntüleri ama bu benim ilk TIR'ımdı. Geçen sene temmuz ayı 2020. Arizona'da frenlerim patladı. Allah korudu sağ tarafa kendimi zor attım. Saniyeler içinde TIR'ım, ilk göz ağrım gözlerimin önünde kül oldu. Bütün eşyalarım yandı, pasaportum her şeyim Arizona'da çölün ortasında bir başıma kaldım. Eğer yoğun bir trafik içinde olsaydım ben de belki o çocukla aynı kaderi paylaşacaktım" ifadelerini kullandı.
TAKİPÇİLERİNDEN MESAJ YAĞDI
Görüntüleri paylaştıktan sonra takipçilerinden onlarca mesaj alan Tolga Karel, yeni bir paylaşım daha yaparak "Sevgili dostlar tüm dualarınız için sonsuz şükranlarımı iletiyorum hepinize. Fakat bu olay geçen sene yaşandı. Yıl 2020. Yayınlamamın sebebi ne yollardan geçtik ne ölümlerden döndük bilin istedim" dedi.
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