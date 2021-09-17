Fiyat artışlarına isyan eden oyuncu Tolga Karel: 'Yine de Florida'daki küçük kasabamdan vazgeçmem'
Yıllar önce Türkiye'den Amerika'ya taşınan oyuncu Tolga Karel, ülkede artan fiyatlara ve hayat pahalılığına isyan etti. "Birçok Türk dostum, vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor" sözlerini kullanan Karel'in 'Türkiye'ye dönüş sinyali verdiği' iddia edilince, ünlü oyuncudan yeni bir açıklama geldi. Karel, "Yine de Florida’da okyanus kıyısında yaşadığım küçük kasabamdan vazgeçmem" dedi.
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle
yıldızı parlayan Tolga Karel, her şeyi geride bırakarak yıllar önce Amerika'ya
taşınmıştı.
2018 yılında tır şoförlüğü yapan Karel, daha sonra kendi
şirketlerini kurdu. Ancak oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda ülkedeki fiyat artışlarına tepki gösterdi.
"TÜRK DOSTLARIM DÖNMEK İÇİN ADIM ATIYOR"
Ailesiyle Amerika'da istediği yaşam şartlarına ulaşan Tolga
Karel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir konuda gözlemimi
paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da Kovid sonrası yaşam korkunç
pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç
pahalı. Evler, arabalar... Her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk
dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar
atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" dedi.
“YİNE DE KÜÇÜK KASABAMDAN VAZGEÇMEM”
Paylaşımlarının “Türkiye’ye dönüş sinyali verdi” olarak
algılanmasının ardından Karel, yeni bir paylaşım daha yaptı.
Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Sadece şunu bilmenizi isterim, ben bir ekonomik kriz
yaşamıyorum. Yaptığım iş herkesin yapamayacağı nitelikli bir iş. Zira yıllık
cirolarım milyon doları çoktan geçti. Ama velev ki bir gün 50-100 milyon
dolarlık şirketleri yönetecek de olsam, ben Florida’da okyanus kıyısında
yaşadığım küçük kasabamdan vazgeçmem.”
KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU
Amerika'da 320 bin dolara ev alan Tolga Karel, 6 tır satın alarak kendi lojistik şirketini kurdu. Oyuncu, 2026 yılında 100 araçlık bir filo kurmak için de çalışmalara devam ediyor.
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