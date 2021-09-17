Fiyat artışlarına isyan eden oyuncu Tolga Karel: 'Yine de Florida'daki küçük kasabamdan vazgeçmem'

17 Eylül 2021 Cuma, 09:22

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle yıldızı parlayan Tolga Karel, her şeyi geride bırakarak yıllar önce Amerika'ya taşınmıştı.

2018 yılında tır şoförlüğü yapan Karel, daha sonra kendi şirketlerini kurdu. Ancak oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkedeki fiyat artışlarına tepki gösterdi.

"TÜRK DOSTLARIM DÖNMEK İÇİN ADIM ATIYOR"

Ailesiyle Amerika'da istediği yaşam şartlarına ulaşan Tolga Karel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da Kovid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... Her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" dedi.

“YİNE DE KÜÇÜK KASABAMDAN VAZGEÇMEM”

Paylaşımlarının “Türkiye’ye dönüş sinyali verdi” olarak algılanmasının ardından Karel, yeni bir paylaşım daha yaptı.

Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sadece şunu bilmenizi isterim, ben bir ekonomik kriz yaşamıyorum. Yaptığım iş herkesin yapamayacağı nitelikli bir iş. Zira yıllık cirolarım milyon doları çoktan geçti. Ama velev ki bir gün 50-100 milyon dolarlık şirketleri yönetecek de olsam, ben Florida’da okyanus kıyısında yaşadığım küçük kasabamdan vazgeçmem.”

KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Amerika'da 320 bin dolara ev alan Tolga Karel, 6 tır satın alarak kendi lojistik şirketini kurdu. Oyuncu, 2026 yılında 100 araçlık bir filo kurmak için de çalışmalara devam ediyor.