Bir Zamanlar Çukurova final mi yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova bitti mi?

16 Haziran 2022 Perşembe, 17:17

Bir Zamanlar Çukurova, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi.

Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve Hülya Darcan yer almaktadır. 4 sezondan oluşan dizi, 16 Haziran 2022 tarihinde yayımlanacak olan 141. bölümü ile final yaparak sona erecektir. Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Çukurova final mi yapıyor?

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Ana karakterler:

* Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

* Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman’ın gayrimeşru oğludur.

* Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

Oyuncular

* İbrahim Çelikkol

* Furkan Palalı

* Hilal Altınbilek

* Hülya Darcan

* Bülent Polat

* Serpil Tamur

* Sibel Taşçıoğlu

* Aras Şenol

* Polen Emre

* Erkan Bektaş

* Altan Gördüm