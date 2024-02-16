Bir zamanların küçük Paris’iydi! Şimdi Çernobil’i andırıyor

Geçmişin küçük Paris’i, terk edilen Çernobil’i andırıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:27
Bir zamanların küçük Paris’iydi! Şimdi Çernobil’i andırıyor
Abone Ol google-news

Sivas’ın Divriği ilçesinde yıllar önce canlılığıyla adeta Küçük bir Paris olarak adlandırılan 2 bin kişinin yaşadığı Cürek şehri, günümüzde ıssızlığıyla terk edilen Çernobil’i andırıyor.

Sivas’ın Divriği ilçesine uzaklığı 15 kilometre olan Cürek köyü yakınında bulunan Cürek şehri, sessizliği ve yalnızlığıyla görenlerin dikkatini çekiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir maden işletmesi tarafından çalışanlarına yapılan tesis, Anadolu’nun modern bir kasabası olarak hizmet veriyordu. Tek katlı lojmanları, okulu, hastanesi, döküm atölyeleri, sosyal tesisleri, fırını, marketi, yüzme havuzu, tenis kortu, basket ve futbol sahası, sinemasıyla tasarlanmış bir şehir olan Cürek, maden işletmesinin özelleştirilmesi ve iş imkanlarının azalmasıyla boşaldı. Zamanla insanlar bölgeyi terk edince şehir sessizliğe büründü. Harabe bir halde bulunan Cürek şuan ki haliyle 1986 yılında yaşanan nükleer kazası sonrası sessiz şehre dönen Çernobil’i andırıyor.

Göz Atın
Sivas'ta 45 gün önce üzerine kamyon düşen eve şimdi de TIR düştü

Sivas'ta 45 gün önce üzerine kamyon düşen eve şimdi de TIR düştü
Sivas'ta çöpten elde edilen enerjiyle üretiliyor, Avrupa ülkelerine gönderiliyor!

Sivas'ta çöpten elde edilen enerjiyle üretiliyor, Avrupa ülkelerine gönderiliyor!

GEÇMİŞİN MODERN BİR ŞEHRİ

Cürek Köyü Muhtarı İhsan Aydoğan, kasabanın adeta bir yaşam merkezi olduğunu ifade ettiğini söyleyerek, “ Şuanda eski demir çelik Cürek Sosyal sitesindeyiz. Burada olmayan yoktu. İlkokulu, ortaokulu, camisi, idari binası, sinema salonu, hastanesi ve postanesiyle mükemmel bir yerdi. Şuanda atıl bir durumda. Özelleştirildi, özelleştirildikten sonra alan firma burasıyla ilgilenmedi. Geçmişte yaklaşık 2 bin kişi yaşıyordu. Kimisi emekli oldu, yaşam şartları ve maden de olmayınca kimisi terk etti. İş olmayacağını düşünerek gurbete gittiler. Buranın bakıcıları vardı. Yaşam merkeziydi burası. Şuanda ıssız ve terkedilmiş durumda. 2003’ten sonra bu hale geldi” dedi.

“KÜÇÜK PARİS OLARAK ADLANDIRIYORLARDI”

İlçe sakinlerinden Garip Ördek, Cürek’i küçük Paris olarak adlandırıldığını söyleyerek, “ Geçmişte herkesin gözdesi olan bir yerdi. Cürek deyince her şey vardı. Sanatçılar bile buraya geliyormuş. Güzel yemeklerin yapıldığı, güzel bir mekanmış. Öyle söylüyorlardı. O dönemin son zamanlarına yetiştik. Küçük Paris olarak adlandırıyorlardı. Şuan ıssız ama havası çok güzel bir yer” diye konuştu.


sivas haberleri Çernobil haberleri

İlgili Haberler

Hibeyle kurdular, şimdi siparişlere yetişemiyorlar! Yıllık 200 ton üretim...

Hibeyle kurdular, şimdi siparişlere yetişemiyorlar! Yıllık 200 ton üretim...
Hobi olarak başlamıştı... Şimdi 90 metrekarede üretim yapıyor!

Hobi olarak başlamıştı... Şimdi 90 metrekarede üretim yapıyor!
5 yıl önce malları elinde kalıyordu, şimdi siparişlere yetişemiyor! 650 ton ürün hasat edildi! Sırrı kurusunda...

5 yıl önce malları elinde kalıyordu, şimdi siparişlere yetişemiyor! 650 ton ürün hasat edildi! Sırrı kurusunda...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Sparta Prag galibiyetinin ardından dikkat çeken sözler!

Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Sparta Prag galibiyetinin ardından dikkat çeken sözler!
Eskişehir’de ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasının yeniden görülmesine devam edildi…

Eskişehir’de ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasının yeniden görülmesine devam edildi…
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde 7. kez Avrupa Şampiyonu!

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde 7. kez Avrupa Şampiyonu!
Erdoğan duyurdu emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak

Erdoğan duyurdu emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi CMXXIV'i izleyen bir Ekşi Sözlük yazarı izlenimlerini paylaştı

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi CMXXIV'i izleyen bir Ekşi Sözlük yazarı izlenimlerini paylaştı
Bu çiçeği koparmanın bedeli 1 milyon 936 bin lira

Bu çiçeği koparmanın bedeli 1 milyon 936 bin lira
Adı Real Madrid ile anılıyordu: Kylian Mbappe kararını verdi!

Adı Real Madrid ile anılıyordu: Kylian Mbappe kararını verdi!
ABBA grubu şimdi ne yapıyor, üyeleri kimdir?

ABBA grubu şimdi ne yapıyor, üyeleri kimdir?