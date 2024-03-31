Jennifer Aniston'da bu diyeti tercih ediyordu... Son dönemin popüler diyeti kalp hastalığına bağlı ölüm riskini iki katına çıkarıyor!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 16:28

Güncelleme: 31.03.2024 - 16:28

Son dönemin popüler diyet türü olan aralıklı oruç tutma, yapılanan bir araştırmaya göre kalp hastalığına bağlı ölüm riskini neredeyse ikiye katlayabilir.

Jennifer Aniston ve Heidi Klum gibi ünlülerin tercih ettiği 16:8 diyeti, günde sekiz saatlik bir zaman diliminde yemek yeme ve kalan 16 saat boyunca oruç tutmayı içerir. Ancak, yapılan bir araştırma, bu diyeti uygulayan kişilerin kalp hastalığından ölme olasılığının %91 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, zaten kalp hastalığı olan kişiler için ise günde sekiz saatten az ancak on saat kadar yemek yiyenlerin kalp hastalığı veya felç nedeniyle ölme riskinin %66 daha yüksek olduğu belirlendi.

Öte yandan, kanser hastalarından günde 16 saatten fazla yemek yiyenlerin hastalıktan ölme olasılıklarının daha düşük olduğu görüldü.

Uzmanlar günlük yeme zamanını sekiz saat gibi kısa bir süreye sınırlamanın son yıllarda kilo vermek ve kalp sağlığını iyileştirmek için popülerlik kazandığını söylüyor.