Birce Akalay'dan 14 Mayıs öncesi dikkat çeken çağrı: 'Cumhuriyet tarihinin en kritiği...'

Ünlü oyuncu Birce Akalay 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek "Ben kahve severim, sen çay. Tercihlerimiz değişiklik gösterebilir. Ama değişmeyen tek bir gerçek var, oylarımıza sahip çıkmamız gerektiği" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 13:04
Birce Akalay'dan 14 Mayıs öncesi dikkat çeken çağrı: 'Cumhuriyet tarihinin en kritiği...'
Abone Ol google-news

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime 12 gün kaldı. Bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamaya veya desteklediği görüşü belirtmeye devam ediyor. 

Seçim yaklaşırken ünlü oyuncu Birce Akalay'dan da sanık güvenliğine ilişkin bir çağrı geldi. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yapan Akalay, "Oyuna sahip çık" diyerek takipçilerine seslendi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN KRİTİK SEÇİMİNDE..."

Twitter hesabından "Tercihlerimiz her ne olursa olsun, oylarımız önemli, oylarımız değerlidir. Bu sebeple ülkemizin dört yanından daha fazla gönüllüye ihtiyacımız olduğunu önemle belirtmek istedim. Sevgiler, güzel günler" sözleriyle bir video yayımlayan başarılı oyuncu, şöyle konuştu:

"Ben kahve severim sen çay tercihlerimiz değişiklik gösterebilir. Tıpkı 14 Mayıs'ta olacağı gibi. Ama değişmeyen tek bir gerçek var, oylarımıza sahip çıkmamız gerektiği. Cumhuriyet tarihinin en önemli en kritik seçiminde oylarımıza sahip çık, lütfen."


Birce Akalay 2023 seçimleri genel seçim Seçim

İlgili Haberler

Birce Akalay hayranlarına iyi haber... Üzücü iddia yalanmış

Birce Akalay hayranlarına iyi haber... Üzücü iddia yalanmış
Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan Bodrum'da depremzedelere yardım kampanyasına destek

Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan Bodrum'da depremzedelere yardım kampanyasına destek
Hayko Cepkin'den 14 Mayıs mesajı: 'Son konserimiz olmamasını istiyorsanız ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz'

Hayko Cepkin'den 14 Mayıs mesajı: 'Son konserimiz olmamasını istiyorsanız ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz'

En Çok Okunan Haberler