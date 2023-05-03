Birce Akalay'dan 14 Mayıs öncesi dikkat çeken çağrı: 'Cumhuriyet tarihinin en kritiği...'

Yayınlanma: 03.05.2023 - 13:04

Güncelleme: 03.05.2023 - 13:43

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime 12 gün kaldı. Bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamaya veya desteklediği görüşü belirtmeye devam ediyor.

Seçim yaklaşırken ünlü oyuncu Birce Akalay'dan da sanık güvenliğine ilişkin bir çağrı geldi. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yapan Akalay, "Oyuna sahip çık" diyerek takipçilerine seslendi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN KRİTİK SEÇİMİNDE..."

Twitter hesabından "Tercihlerimiz her ne olursa olsun, oylarımız önemli, oylarımız değerlidir. Bu sebeple ülkemizin dört yanından daha fazla gönüllüye ihtiyacımız olduğunu önemle belirtmek istedim. Sevgiler, güzel günler" sözleriyle bir video yayımlayan başarılı oyuncu, şöyle konuştu:

"Ben kahve severim sen çay tercihlerimiz değişiklik gösterebilir. Tıpkı 14 Mayıs'ta olacağı gibi. Ama değişmeyen tek bir gerçek var, oylarımıza sahip çıkmamız gerektiği. Cumhuriyet tarihinin en önemli en kritik seçiminde oylarımıza sahip çık, lütfen."