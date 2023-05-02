Hayko Cepkin'den 14 Mayıs mesajı: 'Son konserimiz olmamasını istiyorsanız ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz'

Ünlü müzisyen Hayko Cepkin seçim öncesi son konserinde kararsız seçmenlere seslendi, 14 Mayıs mesajı verdi. Cepkin'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:16
Hayko Cepkin'den 14 Mayıs mesajı: 'Son konserimiz olmamasını istiyorsanız ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz'
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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime 12 gün kaldı. Bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamaya veya desteklediği görüşü belirtmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de ünlü müzisyen Hayko Cepkin oldu.

Cepkin'in konserinde verdiği 14 Mayıs mesajı Twitter'a damga vurdu.

Seçim öncesi son konserini veren ve konserde kararsız seçmenlere seslenen Cepkin, "Son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur" dedi.

"SON OLMAMASINI İSTİYORSANIZ..."

Cepkin, konserde şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden önceki son konserimiz olduğu için böyle bir liste yaptık. Belki bundan sonra daha çok ya da bundan sonra hiç söyleyemeyeceğimiz şeyleri son olarak söyleyelim dedik. Son olmaması için hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Kararsız seçmen yoktur herhalde burada. 'Ne yapacağım acaba?'. Her zaman dediğimiz gibi daha huzurlu günlerde, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere."


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