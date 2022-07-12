Birce Akalay'dan dikkat çeken İbrahim Çelikkol mesajı: 'Tek görünsen de iki kişisindir...'

Netflix'te izleyicilerle buluşan 'Kuş Uçuşu' dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Birce Akalay, yakın dostu ve rol arkadaşı İbrahim Çelikkol'un çektiği pozları paylaştı. Akalay'ın altına yazdığı duygusal not dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 17:01
Birce Akalay'dan dikkat çeken İbrahim Çelikkol mesajı: 'Tek görünsen de iki kişisindir...'
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'Siyah Beyaz Aşk' dizisinden 4 yıl sonra 'Kuş Uçuşu'yla yeniden bir araya gelen yakın dostlar İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay geçen günlerde beraber tatile çıkmıştı. Sık sık birbirlerine desteklerini gösteren iki isimden duygusal bir paylaşım geldi.

Birce Akalay, sosyal medyada kendisini çeken Çelikkol hakkında duygusal paylaşımlarda bulundu.

"İYİ Kİ BENİM CAN YOLDAŞIMSIN"

Birce Akalay paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü: 

"Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın... Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere.. İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın."


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