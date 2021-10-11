Ünlü oyuncu Birce Akalay hastaneye kaldırıldı
Şimdilerde Son Yaz dizisinde başrol oynayan Birce Akalay, böbreğinden taş düşürdüğü için hastanelik oldu. Operasyon geçiren oyuncu, iki gün hastanede tedavi gördü.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Böbreğinden taş düşüren oyuncu, küçük bir operasyon geçirdi.
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Hafif ağrıyla atlatan Akalay, iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. Akalay, daha öncede böbreklerinden dolayı sık sık hastaneye gidiyordu.
Snob Magazin'in haberine göre; koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay, tek başına tedavi gördü.
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