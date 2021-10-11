Ünlü oyuncu Birce Akalay hastaneye kaldırıldı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 09:52

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Böbreğinden taş düşüren oyuncu, küçük bir operasyon geçirdi.

PANDEMİDEN DOLAYI ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEDİ

Hafif ağrıyla atlatan Akalay, iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. Akalay, daha öncede böbreklerinden dolayı sık sık hastaneye gidiyordu.

Snob Magazin'in haberine göre; koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay, tek başına tedavi gördü.