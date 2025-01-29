Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'i buluşturan 'Zamanın Kapıları'dan ikinci sezon geliyor

Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:37

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:37

TOD dizisi "Zamanın Kapıları" yeni sezonuyla izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yunus Ozan Korkut yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizinin ikinci sezonu için çekimler başladı.

Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Enes Külahçı, Elif Aksu, Mehmet Bilge Aslan, Kaan Turgut, Çiçek Acar, Mehmet Kurtuluş ve Meral Çetinkaya gibi isimleri buluşturan dizi Ayşe Övür’ün “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü” adlı kitabından uyarlandı.

ZAMANIN KAPILARI DİZİSİNİN KONUSU

Bir bilgisayar dehası olan Sinan (Birkan Sokullu), sahip olduğu olanaklara rağmen, mümkün olduğunca insanlarla iletişim kurmadan, asosyal bir hayat sürerken Türkiye'nin en büyük iş adamlarından birinin ilgi çekici güzellikteki kızı, Nevra (Esra Bilgiç) ile yolları kesişince geçmişin kapıları bir bir açılır. Ortaya dökülen sırlarla, Nevra da kendi gerçekliğiyle buluşur. Birlikte köklerine doğru, gerilim dolu bir yolculuğa çıkarlar.