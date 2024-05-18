Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'li 'Zamanın Kapıları' dizisinden ilk tanıtım!

Yayınlanma: 18.05.2024 - 22:04

Güncelleme: 18.05.2024 - 22:04

Ayşe Övür'ün aynı adlı kitabından uyarlanan ve başrollerinde Birkan Sokullu ile Esra Bilgiç'in yer aldığı 'Zamanın Kapıları' dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı. Dizi, 2024 yılı içinde TOD TV'de izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu Büşra Cebe'nin kaleme aldığı 'Zamanın Kapıları', asosyal bir yaşam süren bilgisayar dehası Sinan ile ülkenin en büyük iş insanlarından birinin kızı Nevra'nın kesişen hayatlarını ve bu karşılaşmanın getirdiği değişimleri konu alıyor.

Dizinin yapımcılığını Medyapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor. Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'e Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran, Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Enes Külahçı ve Elçin Zehra İrem gibi isimler eşlik ediyor.