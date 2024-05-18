Yayımlanmadan gündem olmuştu: Kanal D'nin yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yayınlanma: 18.05.2024 - 19:22

Güncelleme: 18.05.2024 - 19:22

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan'ın yayın tarihi belli oldu. Hakan İnan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme aldı. Aslıhan Güner'in başrolünde yer aldığı dizi kısa bir süre sonra izleyicisi ile buluşacak.

Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi isimleri buluşturan dizi 27 Mayıs tarihindan itibaren her pazartesi izleyicisi ile buluşacak.