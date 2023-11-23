Birlikte oldukları iddia edilmişti: Büşra Pekin'den Hasan Can Kaya açıklaması

Yayınlanma: 23.11.2023 - 09:50

Güncelleme: 23.11.2023 - 09:50

Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini üstlendiği "Çok Aşk" filmi, 27 Ekim'de vizyona girdi. Filmde başrolleri paylaşan Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya arasında aşk dedikoduları çıkmıştı. Büşra Pekin, filmin çıkışından bu yana hala sorulduğunu söyledi ve çiftin birlikte oldukları iddialara son verdi.

Pekin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede Hasan Can Kaya ile birlikte görünerek şu açıklamayı yaptı:

"Hala soruluyor. Merakınızı son kez giderelim. Sevgili değiliz. Hiç olmadık. Ama şahane film partneri ve mis gibi dost olduk. Çok Aşk sinemalarda."

Film, korsan film satıcısı bir adamın sevdiği kız ve sinema tutkusu arasındaki dengeyi kurma çabasını anlatıyor. Büşra Pekin ve Hasan Can Kaya'nın performanslarıyla dikkat çeken film, izleyicilerden olumlu geri dönüşler alıyor.