Birlikte oldukları iddia edilmişti: Büşra Pekin'den Hasan Can Kaya açıklaması

Çok Aşk filminde başrolleri paylaşan Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya'nın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Pekin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 09:50
Birlikte oldukları iddia edilmişti: Büşra Pekin'den Hasan Can Kaya açıklaması
Abone Ol google-news

Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini üstlendiği "Çok Aşk" filmi, 27 Ekim'de vizyona girdi. Filmde başrolleri paylaşan Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya arasında aşk dedikoduları çıkmıştı. Büşra Pekin, filmin çıkışından bu yana hala sorulduğunu söyledi ve çiftin birlikte oldukları iddialara son verdi.

Pekin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede Hasan Can Kaya ile birlikte görünerek şu açıklamayı yaptı:

"Hala soruluyor. Merakınızı son kez giderelim. Sevgili değiliz. Hiç olmadık. Ama şahane film partneri ve mis gibi dost olduk. Çok Aşk sinemalarda."

Film, korsan film satıcısı bir adamın sevdiği kız ve sinema tutkusu arasındaki dengeyi kurma çabasını anlatıyor. Büşra Pekin ve Hasan Can Kaya'nın performanslarıyla dikkat çeken film, izleyicilerden olumlu geri dönüşler alıyor.


Büşra Pekin Hasan Can Kaya Çok Aşk Filmi

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı'dan 'Hasan Can Kaya' itirafı

Acun Ilıcalı'dan 'Hasan Can Kaya' itirafı
Hasan Can Kaya'dan Hadise'ye eski eş sorusu

Hasan Can Kaya'dan Hadise'ye eski eş sorusu
AKP'den Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya'ya 'Elazığ' tepkisi

AKP'den Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya'ya 'Elazığ' tepkisi

En Çok Okunan Haberler