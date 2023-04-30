AKP'den Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya'ya 'Elazığ' tepkisi
'Konuşanlar' adlı programda bir konuğun "Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunuyum" demesinin ardından programın sunucusu Hasan Can Kaya'nın yaptığı espri nedeniyle AKP'den ve Fırat Üniversitesi'nden tepki geldi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformunda yayınlanan Konuşanlar programında sunucu Hasan Can Kaya'nın Elazığ'a ilişkin esprilerine Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu, AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Fırat Üniversitesi tepki gösterdi.
Programa konuk olan katılan bir kadın "Ben bilgisayar mühendisi mezunuyum" demesi üzerine Hasan Can Kaya hangi okuldan mezun olduğunu sordu. Konuk "Elazığ Üniversitesi" yanıtı verince salonda gülüşmeler yaşandı. Kaya da "Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliği ama bilgisayar yok. Abaküs var ya çocuklar için onunla yapıyorlar" diyerek espri yaptı.
"KINIYORUM"
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Twitter hesabından söz konusu sahneyi paylaşarak, "Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversite’mize yönelik konuşmalarından dolayı #HasanCanKaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversite’mizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir" dedi.
Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversite’mize yönelik konuşmalarından dolayı #HasanCanKaya’yı kınıyorum.— Şahin Şerifoğulları ???? (@sahin_serifoglu) April 29, 2023
Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversite’mizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir. pic.twitter.com/UlyPA45SCp
"ŞEHRİMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"
AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da Twitter hesabından, "Aziz şehir Elazığ’ı ve Bilimin Parlayan Yıldız’ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi’ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!" ifadelerini kullandı.
Aziz şehir Elazığ’ı ve Bilimin Parlayan Yıldız’ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi’ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum.— Şerafettin Yıldırım (@serefyildirim23) April 29, 2023
Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!#HasanCanKaya pic.twitter.com/cigNpUvH4T
"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"
Fırat Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarında da, “Bir medya platformunda yayınlanan programda üniversitemiz ve şehrimizle ilgili küçük düşürücü ifadelerde bulunan Hasan Can Kaya isimli sunucuyu kınıyor, şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyoruz. Ayrıca ilgili kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır” açıklaması yapıldı.
Bir medya platformunda yayınlanan programda Üniversitemiz ve Şehrimizle ilgili küçük düşürücü ifadelerde bulunan Hasan Can Kaya isimli sunucuyu kınıyor, şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyoruz.— Fırat Üniversitesi (@firatresmihesap) April 29, 2023
Ayrıca ilgili kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır.
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