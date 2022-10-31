Bitik Şehir filminin konusu ne, oyuncuları kim?

31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:35

Bitik Şehir (Broken City), yönetmenliğini Allen Hughes'ın üstlendiği, 2013 yapımlı bir polisiye filmidir.

BİTİK ŞEHİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Billy Taggart, uzun yıllar polislik yapmış ve kurumdan uzaklaştırıldıktan sonra özel dedektif olarak çalışmaya başlamıştır. New York şehrinin belediye başkanı Nicholas Hostetle, Taggart'ı karısı Emily Barlow'ı takip etmesi için görevlendirir. Taggert, yaptığı araştırmalar sonucunda kendini esrarengiz bir olayın içinde bulur. Başkan'ın özel hayatına git gide daha çok hakim olan Taggart, güçlü düşmanlar edineceği bir skandalın içine doğru sürüklenir.

BİTİK ŞEHİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Wahlberg

Russell Crowe

Catherine Zeta-Jones

BİTİK ŞEHİR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bitik Şehir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.