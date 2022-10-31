Bitik Şehir filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2013 yılında vizyona giren Bitik Şehir filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bitik Şehir filminin konusu ne? Bitik Şehir filminin oyuncuları kim? Bitik Şehir filminin IMDb puanı kaç?
Bitik Şehir (Broken City), yönetmenliğini Allen Hughes'ın üstlendiği, 2013 yapımlı bir polisiye filmidir.
BİTİK ŞEHİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Billy Taggart, uzun yıllar polislik yapmış ve kurumdan uzaklaştırıldıktan sonra özel dedektif olarak çalışmaya başlamıştır. New York şehrinin belediye başkanı Nicholas Hostetle, Taggart'ı karısı Emily Barlow'ı takip etmesi için görevlendirir. Taggert, yaptığı araştırmalar sonucunda kendini esrarengiz bir olayın içinde bulur. Başkan'ın özel hayatına git gide daha çok hakim olan Taggart, güçlü düşmanlar edineceği bir skandalın içine doğru sürüklenir.
BİTİK ŞEHİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mark Wahlberg
Russell Crowe
Catherine Zeta-Jones
BİTİK ŞEHİR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bitik Şehir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.
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