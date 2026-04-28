Biyolojide paradigma değişimi: Proteinler 'şablon olmadan' DNA üretebiliyor

Biyoloji dünyasında onlarca yıldır sarsılmaz bir kural olarak kabul edilen "DNA ancak bir şablon kopyalanarak üretilir" ilkesi, bakteriler üzerine yapılan yeni bir çalışmayla geçerliliğini yitirdi. Science'da yayımlanan makaleye göre, Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, bakterilerin virüslere karşı savunma sisteminde yer alan ve daha önce eşine rastlanmamış bir DNA sentezleme mekanizması keşfettiler. Bu keşif, biyolojik bilginin akış yönünü tanımlayan "Merkezi Dogma" kavramı üzerinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

KLASİK DOGMA SARSILIYOR: ŞABLONSUZ DNA ÜRETİMİ

Normal şartlarda DNA replikasyonu; adenin, timin, guanin ve sitozin bazlarının bir şablon üzerinde eşleşmesiyle gerçekleşir. Ancak DRT3 adı verilen savunma sisteminde yer alan Drt3b enzimi, bu mantığı tamamen devre dışı bırakıyor. Araştırmacılar, bu enzimin DNA üretmek için herhangi bir DNA veya RNA zincirine ihtiyaç duymadığını, bunun yerine kendi protein yapısındaki amino asit dizilimini bir "mavi kopya" olarak kullandığını tespit ettiler.

Stanford Üniversitesi’nden biyokimyacı Alex Gao, bulguyu "Yaşamın DNA üretmesi için temelden yeni bir yol" olarak tanımlıyor. Uzmanlara göre proteinin bizzat kendisinin bir genetik dizilim için rehberlik etmesi, moleküler biyoloji literatüründe devrimsel bir dönüşüm anlamına geliyor.

DRT3 SİSTEMİ: BAKTERİLERİN VİRÜSLERE KARŞI 'MOLEKÜLER SÜNGERİ'

Söz konusu mekanizmanın temelinde, bakterileri "faj" adı verilen virüslerden korumak yatıyor. Bilim insanları, DRT3 sisteminin neden bu kadar karmaşık bir yolla DNA ürettiğini henüz tam olarak çözebilmiş değil. Ancak öne çıkan en güçlü teoriye göre, bu yöntemle üretilen özel ve tekrarlayan DNA dizileri, virüslerin bileşenlerini hapseden birer "moleküler sünger" görevi görüyor. Virüs parçalarını üzerine çeken bu yapılar, enfeksiyonun ilerlemesini durduruyor veya bakterinin diğer bağışıklık elemanlarının düşmanı tanımasını sağlıyor.

CRISPR'DAN SONRA YENİ BİR ARAÇ: GENETİK MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Bu keşif sadece teorik biyoloji için değil, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji için de büyük bir potansiyel taşıyor. Bilim insanları, bu enzimin daha önce başka bir bakteriyel savunma sisteminden geliştirilen ve Nobel ödülü kazandıran CRISPR teknolojisi gibi bir araca dönüştürülebileceğini öngörüyor.

Eğer Drt3b enzimi farklı diziler üretecek şekilde yeniden programlanabilirse, tıp ve endüstri alanında devrim yaratabilecek "DNA hidrojelleri" gibi gelişmiş biyomateryallerin üretimi çok daha kolay ve özelleştirilmiş hale gelebilir. Araştırma ekibi, mikrobiyal dünyanın bu "karanlık maddesini" incelemenin, henüz keşfedilmemiş egzotik biyokimyasal işlevlerin kapısını aralayacağını vurguluyor.