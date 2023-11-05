Bizi bu güzel havalar mahvetti: Hava durumu ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Yayınlanma: 05.11.2023 - 17:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 17:00

Hava durumunun ruh halimizi nasıl etkilediğiyle ilgili yapılan araştırmalar, mevsimlerin ve hava koşullarının depresyon, anksiyete ve ruh halinin dalgalanması üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Özellikle kış aylarında artan kısa günler ve azalan güneş ışığı, mevsimsel duygusal bozuklukları tetikleyebilir.

Sadece duygusal durumumuza değil, aynı zamanda fiziksel sağlığımıza da etkileri bulunmaktadır. Örneğin, sıcak hava dalgaları dehidrasyona yol açabilir, soğuk hava koşulları ise solunum yolu enfeksiyonlarını artırabilir. Havanın nem oranı, cilt sağlığını etkileyebilir ve alerji mevsimi geldiğinde alerji semptomlarını şiddetlendirebilir.

Ancak uzmanlara göre, bu etkilerin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini unutmamak önemlidir. Bazı insanlar hava değişikliklerine daha hassastır, diğerleri ise daha az etkilenir. Ayrıca, hava durumunun ruh halimize ve sağlığımıza olan etkileri, kişinin yaşına, yaşam tarzına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

2019 yılında fareler üzerinde yapılan bilimsel bir çalışma, atmosfer basıncındaki düşüşlerin farelerin beynindeki vestibüler sistemi harekete geçirdiğini ortaya çıkardı. Aynı yapı, insan beyninde de bulunuyor. Bu nedenle bazı bilim insanları rüzgâr ve fırtınanın insan beynindeki denge ve algı mekanizmalarından birisi olan vestibüler yapıyı harekete geçirebileceğini düşünüyor. Bunun anlamı ise stres ve gerginlik! Ayrıca stres sebebiyle sinir uçlarında meydana gelen hassaslaşma çeşitli vücut ağrılarına neden olabilir. Kısacası bazı bilim insanlarına göre rüzgar hem strese hem de vücut ağrılarına neden oluyor ya da olabilir! Öte yandan 2018 yılında yapılan bir araştırma aşırı sıcakların da strese neden olduğunu ortaya koymuştu. Aşırı sıcakların insanlar üzerindeki tek etkisi stres değil! Sıcak havalar, stresin yanında öfkeye ve gerginliği de neden oluyor.

Örneğin bazı insanlar sonbahar ve kış aylarında “mevsimsel depresyon” yaşıyor. Ancak aynı kişiler yaz mevsiminde herhangi bir semptom göstermiyor! Sayıları daha az olmakla birlikte bazı insanlar ise, ilkbahar ve yaz aylarında depresyona yakalanıyor. Depresif ruh hali, uykusuzluk, iştahsızlık ve yorgunluk gibi belirtileri olan “majör depresyon” da genellikle soğuk havalarda ortaya çıkıyor. 7000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre majör depresyon daha çok kasım ve aralık ayında, eksi sıcaklıklarda, rüzgarlı ve karlı havalarda ortaya çıkıyor.