Blender'a koymamanız gereken 6 yiyecek
Mutfak eşyalarının ömrünü uzatmak ve kullanıldığı süre boyunca zarar görmemesini sağlamak için kullanırken belli başlı şeylere dikkat etmek yeterli olacaktır. Eğer blender ömrünü uzatmak istiyorsanız bu 6 yiyeceği kullanmamalısınız...
Blenderınızın ömrünü uzatmak istiyorsanız, bu altı yiyeceği blenderınıza koymaktan kaçının.
1. Sıcak Sıvılar veya Yiyecekler
Sıcak malzemeleri blendera koymak ellerinizi yakabilir ve cihazınıza zarar verebilir. Eğer sıcak bir çorba yapmak istiyorsanız, malzemelerin soğumasını bekleyin ve sonra karıştırın. Alternatif olarak, bir daldırma blender kullanabilirsiniz.
2. Kahve Çekirdekleri
Kahve çekirdeklerini blenderda öğütmek bıçakları köreltebilir ve eşit şekilde öğütülmüş çekirdekler elde edemezsiniz. Kahve çekirdeklerini öğütmek için bir kahve öğütücü kullanmak daha iyi bir seçenektir.
3. Buz
Buz, blenderınıza zarar verebilir ve bıçakları köreltebilir. Ancak, smoothie yaparken diğer malzemeler buzun parçalanmasına yardımcı olabilir. Yine de, blendera aşırı yüklenmemeye dikkat edin.
4. Kurutulmuş Meyve
Kurutulmuş meyvenin sert ve yapışkan dokusu blenderınıza zarar verebilir. Soslar veya turşular için taze veya dondurulmuş meyve kullanmak daha iyi bir tercihtir.
5. Patates
Patatesler, blenderda işlenirken nişasta ve sıvı karışımı sakız benzeri bir doku oluşturur. İpeksi pürüzsüzlükte patates püresi yapmak için bir ricer veya ezici kullanmak en iyisidir.
6. Badem ve Diğer Kuruyemişler
Bütün kuruyemişler blender bıçaklarına zarar verebilir. Bitki bazlı süt yaparken kuruyemişleri önce suda bekletmek önemlidir. Salatalar veya tatlılar için ince doğranmış kuruyemişlere ihtiyacınız varsa, bıçakla kabaca doğramak daha iyi bir seçenektir.
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