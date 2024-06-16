Yayınlanma: 16.06.2024 - 13:36

Güncelleme: 16.06.2024 - 13:36

Kilo vermek dışında, kilo almak da çaba ve sabır isteyen bir durumdur. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak, sadece çok zayıf olmaktan değil, ideal kilo aralığını korumaktan geçer. Dengeli bir diyet ve düzenli egzersizle desteklenen bu süreç, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını ve kas kütlesinin artmasını sağlar. Kilo almak isteyenlerin de sağlıklı beslenmeye ve yaşam tarzına dikkat etmeleri, bu hedefe ulaşmak için önemli adımlardır. Peki, kilo alma sürecinde size yardımcı olacak besinler nelerdir? İşte kolay kilo aldıran 5 yiyecek...

BAZAL METABOLİZMA HIZINIZI ÖĞRENİN

Kilo vermek kadar kilo almak da düzenli bir yeme düzeni ile başarılabilecek bir süreçtir. Fazla kilolardan kurtulmanın yanı sıra, sağlıklı bir bedene ulaşmak için bazı durumlarda kilo almak da gerekebilir. Tıpkı kilo verme sürecinde olduğu gibi, kilo alırken de bilmeniz gereken en önemli bilgi bazal metabolizma hızınızın kaç olduğudur. Bu bilgi, vücudunuzun günlük enerji ihtiyacını belirleyerek size uygun bir beslenme planı oluşturmanıza yardımcı olur. Sağlıklı kilo alımı, dengeli beslenme ve uygun egzersiz programlarıyla desteklenmelidir.

GLİSEMİK İNDEKS DEĞERİNE DİKKAT EDİN

Kilo vermekte olduğu gibi kilo almakta da dikkat edilmesi gereken püf noktalar vardır. Kilo alırken, glisemik indeksi orta ve yüksek olan besinler tüketilmesi, kilo alım sürecini kolaylaştırır. Bu nedenle pirinç, patates, makarna, beyaz unlu mamuller gibi ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu besinler, glisemik indeks değerlerinden dolayı vücudunuzda daha hızlı sindirilecektir. Glisemik indeksi orta seviyede olan mısır, tatlı patates gibi ürünleri de beslenmenize dahil etmeyi unutmayın. Orta ve yüksek seviyeye sahip, hızlı sindirilen besinler kilo alma sürecinizi kolaylaştıracaktır. Daha hızlı sindirdiğiniz besinler, daha çabuk acıkmanıza, dolayısıyla daha çok yemek yemenize ve daha fazla kalori almanızı sağlayacaktır. Glisemik indeksi 50 ve daha yukarısında olan besinleri tüketmeye özen gösterin.

KOLAY KİLO ALMANIZI SAĞLAYACAK 5 YİYECEK

İşte kolay kilo alma yöntemleri için ideal besinler:

1. Tahin: 100 gramında 600 kalori bulunur.

2. Fındık: 100 gramında 730 kalori içerir.

3. Soslu Makarna: 100 gramında 314 kalori vardır.

4. Tam Yağlı Beyaz Peynir: 100 gramında 340 kalori içermektedir.

5. Fıstık Ezmesi: 100 gramında 620 kalori bulunur.

Bu besinler, kilo almayı destekleyen yüksek kalorili seçenekler arasında yer almaktadır.