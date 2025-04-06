Yayınlanma: 06.04.2025 - 10:10

Güncelleme: 06.04.2025 - 10:14

İBB Başkanı ve bir sonraki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan toplumsal tepkiye karşı, eski adı Twitter olan X platformunda yüzlerce muhalif sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Bu süreçte çok sayıda kullanıcı, Bluesky adlı sosyal medya platformuna geçti. Peki, Bluesky nedir, nasıl üye olunur? Bluesky hangi ülkenin?

BLUESKY NEDİR?

Bluesky, Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey tarafından desteklenen, merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çeken bir sosyal medya platformudur. Amacı, kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlamak ve algoritmik şeffaflığı teşvik etmektir.

Platform, tıpkı Twitter gibi kısa metin tabanlı paylaşımlar (postlar) yapmaya izin verir. Ancak Bluesky’ın asıl farkı, AT Protocol adlı açık kaynaklı bir protokol üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Bu sayede farklı uygulamalar, bu protokol üzerinden birbirine bağlanabilir ve kullanıcılar platformlar arasında özgürce geçiş yapabilir.

BLUESKY ÖZELLİKLERİ

Merkeziyetsizlik: Kullanıcı verileri tek bir şirketin kontrolünde değil.

Kronolojik akış: Algoritmalarla karışmayan saf zaman akışı.

Kullanıcı kontrolü: Kendi algoritmanızı veya filtre sisteminizi seçme özgürlüğü.

Daha temiz arayüz: Reklamlar ve karmaşık öneri sistemleri olmadan sade bir deneyim.

BLUESKY'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Başlangıçta sadece davetiye sistemiyle çalışan Bluesky, artık herkesin üye olabileceği bir hale geldi. Üye olmak için:

Web Sitesine Girin: https://bsky.app adresine gidin.

“Join” ya da “Sign up” seçeneğine tıklayın.

E-posta adresinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek kayıt işlemini tamamlayın.

Giriş yaptıktan sonra profilinizi oluşturabilir, takip etmek istediğiniz kullanıcıları arayabilir ve paylaşım yapmaya başlayabilirsiniz.

BLUESKY KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?

Bluesky, ilk olarak 2019 yılında Twitter tarafından bir araştırma girişimi olarak başlatıldı; o dönemde Twitter’ın CEO’su olan Jack Dorsey, sosyal medyayı daha açık ve merkeziyetsiz hale getirmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdi. Ancak 2021 yılında Bluesky, Twitter’dan ayrılarak Bluesky Public Benefit LLC adıyla bağımsız bir şirket haline geldi; şu anda şirketin CEO’luğunu Jay Graber üstleniyor, Jack Dorsey ise projeyi başlatan kişi olarak danışmanlık yapmaya ve destek vermeye devam ediyor.

Bluesky, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sosyal medya platformu; şirketin yasal kaydı ABD’de bulunuyor ve geliştirme ekibi de büyük ölçüde Amerika’da faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Bluesky, Twitter, Facebook ve Instagram gibi diğer büyük sosyal medya platformları gibi ABD menşeli bir girişim olarak tanımlanıyor; platformun merkeziyetsiz yapısı ise onu diğerlerinden ayıran temel özelliklerden biri.