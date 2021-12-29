Netflix onay vermedi, 16 yapım iptal edildi
Popüler çevrim içi dizi/film izleme platformu Netflix, bu yıl birbirinden başarılı ve ses getiren işlere imza atsa da, bir yandan bazı projelerle vedalaşmak zorunda kaldı. Platform, yeni sezonlarına onay vermeyerek 2021 yılı içinde 16 gösteriyi iptal etti. İptal edilen diziler arasında dört sezondur devam eden The Last Kingdom’ın da yer alması dikkat çekti.
Platformundaki dizi ve filmleri her an her yerde ve nefes almadan izleme maratonu (binge watch) şeklinde sunan Netflix, bir yandan da iptal ettiği gösterilerle ünlü. Özellikle bu iptaller son dönemde o kadar sıklaştı ki, takipçileri arasında sosyal medyada gündem oldu.
Twitter'dan bir Netflix kullanıcısı Netflix’ten onay alamayan şovlara atıfta bulunarak; “Bir sonraki pandemiyi Netflix yönetsin. Hiçbir şeyin üç sezon olmasına izin vermiyorlar” yazdı. Tweet kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.
İPTALLER İÇİN HERHANGİ BİR NEDEN BELİRTİLMEDİ
İptaller arasında High School Musical, Dirty Dancing gibi yapımlardan tanınan Kenny Ortega tarafından yönetilen müzikal komedi dizisi Julie and the Phantoms dikkat çekti.
Dizi, ilk sezonunun Eylül 2020’de yayınlanmasından bir yıldan fazla bir süre sonra iptal edildi ve hayranların harekete geçmesine neden oldu.
The Crew, The Irregulars ve Jupiter’s Legacy’nin eleştirmenler ve izleyiciler tarafından yerden yere vurulduktan sonra onay alamamaları pek şaşırtıcı olmasa da #blackAF için önce 2. sezona onay verilip iptal olması hayranların tepkilerine neden oldu. Projenin film olarak geri dönmesi bekleniyor.
Medyaradar'da yer alan habere göre; iptal edilen diziler arasında dört sezondur devam eden The Last Kingdom’ın da yer alması dikkat çekti. Dizi, 5. sezonundan sonra sona erecek.
Platformun 2021’de iptal ettiği gösterilerin tamamı şu şekilde:
- Castlevania
- The Duchess
- The Last Kingdom
- The Irregulars
- Jupiter's Legacy
- Grand Army
- Dad, Stop Embarrassing Me!
- Bonding
- Mr. Iglesias
- The Crew
- Country Comfort
- Cursed
- Hit & Run
- Dash & Lily
- Cowboy Bebop
- Julie and the Phantoms
Platform, iptallerin hiçbiri için herhangi bir sebep belirtmedi.
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