Cem Yılmaz’dan 'Diamond Elite Platinum Plus' göndermesi: Cem bitmiş!

04 Ocak 2022 Salı, 15:15

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus’ isimli gösterisinin video kaydı, 31 Aralık 2021’de Netflix’te yayına girmişti. Türkiye’nin en iyi komedyenlerinden biri olarak gösterilen Yılmaz’ın gösterisi, sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Birçok kişi, gösteriyi ve esprileri beğenmediğini dile getirmişti.

Yılmaz, Twitter hesabında, Netflix'in ‘Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım’ listesinin gösterisini paylaştı. Yılmaz’ın gösterisi, Türkiye’de en çok izlenen yapım oldu.

Cem Yılmaz, paylaşımına şu notu düştü:



“Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş.”

“KOMEDYENLERİN EN TATLI TARAFI, ONLARI SEVMEME ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜN OLMASI”

Yılmaz 1 Ocak’ta yaptığı paylaşımında da, “Yılbaşı gecesinde gösterimi izleyip gülen neşelenip tebrik eden herkese teşekkür ederim. Gülecek hiçbir şey kalmadığında bugünler daha da kıymetli olacak. Komedyenlerin en tatlı tarafı, onları sevmeme özgürlüğünüzün olması. Bunun tadını çıkarmalısınız. Pandemi forever” ifadelerini kullanmıştı.