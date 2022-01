Modern Family ve How I Met Your Mother, Netflix Türkiye'ye veda etti

03 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

Komedi dizileri "Modern Family" ve "How I Met Your Mother", telif süreleri dolduğu için yeni yıl itibarıyla Netflix Türkiye'den kaldırıldı. İki dizi de henüz Türkiye’de bulunmayan Disney+ platformunda yayınlanacak.

İddiaların aksine "Friends" dizisinin bölümleri platformda hala yer almaya devam ederken, 15 Ocak'ta da bir diğer kült komedi dizisi "The Office"in tüm sezonları Netflix'e eklenecek.

'HOW I MET YOUR FATHER' YOLDA

Son olarak How I Met Your Mother'ın devam dizisi olan 'How I Met Your Father'ın 18 Ocak 2022’de yayınlanacağı açıklanmıştı.

Merakla beklenen 'How I Met Your Father'ın yayın tarihini dizinin yıldızları Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell ve Tom Ainsley videoyla duyurmuştu.

Dizinin başrolü olan Sophie karakterini, aynı zamanda yapımcılar arasında da yer alan Hilary Duff canlandıracak. How I Met Your Father, Sophie'nin eşiyle nasıl tanıştığı ve arkadaş grubuyla 2021 yılında yaşadığı maceralarını oğluna anlatması etrafında şekillenecek.