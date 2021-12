Squid Game'in yaratıcısından 3. sezon müjdesi: Netflix'le görüşmeler başladı

Çevrim içi dizi/film izleme platformu Netflix'te yayınlanmasının ardında dünya çapında üne kavuşan Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, ilk kez olası bir 3. sezondan bahsetti.

Variety'ye demeç veren Hwang, 2. sezonu çekilmeyen dizi için Netflix'le 3. sezon görüşmelerine başlandığını söyleyerek, "Bunu düşünmek bile oldukça yorucu" dedi.

