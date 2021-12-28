Squid Game'in yaratıcısından 3. sezon müjdesi: Netflix'le görüşmeler başladı
Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Güney Kore yapımı Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 3. sezonu için Netflix'le görüşmeye başladıklarını açıkladı. Hwang, “2. ve 3. sezon için Netflix'le görüşmelerimiz var. Yakında bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.
Çevrim içi dizi/film izleme platformu Netflix'te yayınlanmasının ardında dünya çapında üne kavuşan Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, ilk kez olası bir 3. sezondan bahsetti.
Variety'ye demeç veren Hwang, 2. sezonu çekilmeyen dizi için Netflix'le 3. sezon görüşmelerine başlandığını söyleyerek, "Bunu düşünmek bile oldukça yorucu" dedi.
The global TV sensation "#SquidGame" will likely return not only with season 2 but also with season 3, its creator #HwangDonghyuk said Tuesday.https://t.co/QXVYAy09WD— The Korea Times (@koreatimescokr) December 28, 2021
"YAKINDA SONUCA VARACAĞIZ"
Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Hwang, "2. ve 3. sezon için Netflix'le görüşmelerimiz var. Yakında bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.
Güney Koreli yapımcı, “Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkındayız. Bu yüzden hepimiz gelecek sezonun oluşturulması hakkında olumlu düşünmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
Öte yandan Hwang, daha önce ikinci sezondan bahsetmiş ve dizinin içeriğine dair biraz daha ayrıntı vermişti.
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