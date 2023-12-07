BluTV satıldı mı? BluTV üyeliği olanlar ne yapacak?
BluTV'nin satılıp satılmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, BluTV satıldı mı? BluTV üyeliği olanlar ne yapacak? İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz aylarda BluTV'nin bir kısmını satın alan Warner Bros-Discovery'nin BluTV'yi satın alıp almadığı merak ediliyor. Peki, BluTV satıldı mı? BluTV üyeliği olanlar ne yapacak? İşte ayrıntılar...
BLUTV'NİN SAHİBİ KİM?
BluTV; 2015 yılında Doğan Holding çatısı altında kuruldu.
BLUTV SATILDI MI?
Warner Bros-Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı. Geçtiğimiz aylarda Warner Bros-Discovery, BluTV'nin bir bölümünü satın almıştı. Ertuğrul Özkök'ün iddiasına göre artık Warner Bros-Discovery BluTV'nin tek sahibi konumuna geldi. Kurulduğunda tamamen yerli olan BluTV artık yabancılara ait.
Fakat BluTV'den henüz resmi açıklama gelmedi
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