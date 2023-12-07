BluTV satıldı mı? BluTV üyeliği olanlar ne yapacak?

BluTV'nin satılıp satılmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, BluTV satıldı mı? BluTV üyeliği olanlar ne yapacak? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:59
BluTV satıldı mı? BluTV üyeliği olanlar ne yapacak?
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Geçtiğimiz aylarda BluTV'nin bir kısmını satın alan Warner Bros-Discovery'nin BluTV'yi satın alıp almadığı merak ediliyor. Peki, BluTV satıldı mı? BluTV üyeliği olanlar ne yapacak? İşte ayrıntılar...

BLUTV'NİN SAHİBİ KİM?

BluTV; 2015 yılında Doğan Holding çatısı altında kuruldu.

BLUTV SATILDI MI?

Warner Bros-Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı. Geçtiğimiz aylarda Warner Bros-Discovery, BluTV'nin bir bölümünü satın almıştı. Ertuğrul Özkök'ün iddiasına göre artık Warner Bros-Discovery BluTV'nin tek sahibi konumuna geldi. Kurulduğunda tamamen yerli olan BluTV artık yabancılara ait.

Fakat BluTV'den henüz resmi açıklama gelmedi


BluTV Warner Bros. Discovery

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