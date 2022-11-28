Bob Dylan'dan yıllar sonra gelen özür: 'Ben imzalamadım...'
Dünyaca ünlü sanatçı Bob Dylan ay başında yayımlanan kitabının ‘imzalı edisyonlarını’ bizzat imzalamadığını kabul ederek özür diledi. Sebep olarak baş dönmesini gösterdi.
Nobel Edebiyat Ödüllü müzisyen Bob Dylan, "kendisi tarafından imzalandığı" belirtilen yeni kitabının özel edisyonunun bir makineyle otomatik imzalandığı ortaya çıktıktan sonra bir özür mesajı yayımladı.
'KENDİ ELLERİYLE İMZALADI' DENMİŞTİ
Dylan'ın 'The Philosophy of Modern Song' isimli farklı şarkıları analiz ettiği kitabı kasım ayında raflarda yerini alırken "ikon sanatçının kendi elleriyle imzaladığı" 900 adetle sınırlı özel edisyon 599 dolara satılıyordu.
Özel edisyon kitaplarla birlikte yayınevi Simon & Schuster'dan imzanın orijinal olduğuna dair bir belge geliyordu.
SOSYAL MEDYADA FARK EDİLDİ
Özel edisyonu alan birçok kişi, kitaplarını sosyal medyada paylaştıktan sonra imzaların tıpa tıp aynı olduğunu fark etti.
GEREKÇE: VERTİGO
Dylan gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaparak, "Pandemi sırasında herhangi bir şeyi imzalamak mümkün değildi ve vertigo da yardımcı olmadı. Kontratın belirlediği son tarihler yaklaşırken bana bir otomatik kalem fikri sunuldu ve kitap dünyasında böyle şeylerin hep yapıldığı söylendi" yazdı.
Dylan, "Makineyi kullanarak yanlış bir karar verdim ve hemen düzeltmek istiyorum. Bunun için Simon & Schuster ve partnerlerimle çalışıyorum" dedi.
Simon & Schuster da konuyla ilgili olarak özür dileyerek isteyen kişilere paralarının iade edileceğini bildirdi.
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