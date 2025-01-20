Bob Dylan'ın yıllar önce yazdığı vasiyetnamesi satışa çıkarıldı!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:56

Güncelleme: 20.01.2025 - 14:56

Bob Dylan’ın 1975 yılında yazdığı vasiyetnamesinin bir kopyası, Moments in Time müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Dylan’ın resmi bir belge olduğu için yasal adı "Robert Dylan" olarak imzaladığı vasiyet, sanatçının geçmişteki kişisel tercihlerini ve ailevi bağlarını gözler önüne seriyor.

KİME, NE BIRAKTI?

Vasiyetnameye göre Bob Dylan, kardeşi David Zimmerman’a 50 bin dolar ve yaşadığı evi miras bırakmış. Ayrıca, gelecekte doğabilecek çocukları için de çeşitli önlemler almış. Dylan’ın vasiyetini hazırladığı dönemde 5 çocuğu bulunurken, bugün 6 çocuk sahibi olduğu biliniyor.

Bob Dylan, 1965 yılında Sara Lownds ile evlenerek baba olmuş, Lownds’un kızı Maria’yı evlat edinmiş ve çiftin birlikte 4 biyolojik çocuğu dünyaya gelmişti. Dylan, 1986 yılında Carolyn Dennis ile evlenmiş ve çiftin Desiree adında bir kızları olmuştu. Ancak evliliklerini ve çocuklarını uzun yıllar boyunca gizli tutmuşlardı.

NEDEN DEĞİŞTİRDİĞİ BİLİNMİYOR

Sanatçının bu vasiyetnamesini neden değiştirdiği açıklanmazken, artık geçerliliğini yitirdiği için açık artırmaya çıkarıldığı belirtiliyor. Bu tarihi belgenin başlangıç fiyatı ise 27 bin 500 dolar.

SANATÇININ DİĞER TARİHİ ESERLERİ

Geçtiğimiz yıl, Dylan’ın bir otel odasında el yazısıyla yazdığı şarkı sözleri 85 bin dolara satılmıştı. Ünlü sanatçı, 1962 tarihli ikonik şarkısı Blowin’ in the Wind’in sözlerini 2011 yılında bir koleksiyoncu için yeniden yazmış ve kağıdı imzalamıştı.

TARİHE GEÇEN BİR SANATÇI

Müzisyenliğinin yanı sıra yazarlıkta da büyük bir başarı elde eden Bob Dylan, 2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. George Bernard Shaw ile birlikte hem Oscar’ı hem de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan iki yazardan biri olan Dylan, aynı zamanda Nobel, Pulitzer, Oscar ve Grammy ödüllerinin hepsini kazanan ilk kişi olarak tarihe geçti.