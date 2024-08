Bob Dylan’ın imzalı şarkı sözleri 85 bin dolara satışta

Yayınlanma: 25.08.2024 - 17:14

Güncelleme: 25.08.2024 - 17:14

Bob Dylan hayranları, efsanevi müzisyenin el yazısıyla yazılmış şarkı sözlerini bir koleksiyoncu sitesinde bulabiliyor. Dylan, Rolling Stone Dergisi tarafından "tüm zamanların en iyi şarkılarından biri" olarak gösterilen 1962 tarihli ikonik şarkısı Blowin' in the Wind’in sözlerini, 2011 yılında bir koleksiyoncu için otel odasında kendi el yazısıyla kaleme aldı. Hatta kimlik doğrulama amacıyla kağıdı imzaladı.

Dylan’ın elinden çıkma bu şarkı sözleri, şu anda bir koleksiyoncu sitesinde 85 bin dolara alıcı bekliyor. Blowin' in the Wind, sanatçının 1963'te yayımlanan The Freewheelin' Bob Dylan albümünde yer aldı ve Dylan'ın imza şarkılarından biri olarak kabul ediliyor. Şarkı, 1994’te kalıcı niteliksel veya tarihsel öneme sahip müzik kayıtlarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen Grammy Onur Listesi’ne dahil edildi.