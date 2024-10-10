Timothée Chalamet'li Bob Dylan uyarlamasından fragman...

Timothée Chalamet'in başrolde yer aldığı Bob Dylan uyarlaması "A Complete Unknown"dan beklenen fragman yayımlandı.

Timothée Chalamet'li Bob Dylan uyarlamasından fragman...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 20:57

Timothée Chalamet, James Mangold'un Bob Dylan hakkındaki biyografi filminde "A Complete Unknown"un yeni fragmanında şarkı söyleme becerisini daha fazla gösterdi.

Yeni görüntülerde Chalamet Minnesota'dan New York'a gelirken “Girl From the North Country” şarkısını söylerken görülüyor.

"A Complete Unknown" Mangold ve Jay Cocks tarafından yazıldı ve Elijah Wald'ın 2015 tarihli ‘Dylan Goes Electric!’ kitabına dayanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Pete Seeger rolünde Edward Norton, Johnny Cash rolünde Boyd Holbrook, Harold Leventhal rolünde P. J. Byrne, Woody Guthrie rolünde Scoot McNairy, Albert Grossman rolünde Dan Fogler ve Bob Neuwirth rolünde Will Harrison yer alıyor.

"A Complete Unknown"un yapımcılığını Fred Berger, Alex Heineman, Peter Jaysen, Bob Bookman, Alan Gasmer, Jeff Rosen, Chalamet ve Mangold üstleniyor.


Etiketler: #A Complete Unknown #Bob Dylan #Timothée Chalamet

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