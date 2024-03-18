Böbrek sağlığına zarar veren 7 alışkanlık: Böbrek sağlığını tehdit ederek günden güne bitiriyor...

Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:47

Güncelleme: 18.03.2024 - 16:47

Böbrekler, tüm organlar gibi vücutta hayati bir rol oynarlar. Vücudunuzdaki atıkları ve fazla sıvıyı atmaya yardımcı olarak sağlıklı bir su, tuz ve mineral dengesini korumak için asidin giderilmesine yardımcı olurlar. Bu sağlıklı denge olmadan, vücuttaki sinirleriniz, kaslarınız ve diğer dokularınız düzgün çalışamaz. Bu nedenle, böbreklerin sağlığını korumak ve bakımını yapmak son derece önemlidir. Peki böbrek sağlığını tehdit ederek zarar veren hatalar nelerdir? İşte böbrek sağlığına zarar veren 7 alışkanlık...

1. İdrar Tutmak:

Su içmek kadar rutin olan bir alışkanlık olan idrar yapma, zararlı atıkların vücuttan atılması için gereklidir. Ancak birçok insan, hijyenik nedenlerden veya yanlış alışkanlıklardan dolayı idrarlarını sıklıkla tutarlar. İdrar tutma alışkanlığı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına, mesane yapısının bozulmasına ve hatta böbrek yetmezliğine kadar ilerleyen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Normal bir süreçte bir kişinin günde 4 ila 6 kez idrar yapması gerekmektedir. Bu nedenle, vücudunuzun doğal işlevlerine zarar vermemek ve sağlığınızı korumak için idrar yapma alışkanlığınıza dikkat etmek önemlidir.

2. Fazla Protein Tüketmek:

Birçok böbrek hastalığında idrarda atılan protein miktarı artar. Bu artış, zamanla böbrek yapısında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir. Fazla protein tüketmek, özellikle böbrek hastalığının hızlanmasına neden olabilir. Ayrıca, gençler arasında yaygın olan vücut geliştirme adına kontrolsüz bir şekilde alınan takviye proteinler de akut böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle, dengeli bir beslenme düzeni ve protein alımının kontrol altında tutulması, böbrek sağlığı için son derece önemlidir.

3. Bilinçsiz İlaç Kullanmak:

Bilinçsiz antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı, böbrek yetmezliğine neden olabilir. Doktorun önerisi olmadan asla antibiyotik ve ağrı kesici kullanmamak önemlidir. Bu gibi ilaçların yanlış kullanımı, böbrekler üzerinde zararlı etkilere yol açabilir. Eğer ağrı kesici kullanımı gerekiyorsa, doktor tarafından önerilmediği sürece asla diğer ağrı kesiciler kullanılmamalıdır. Bunun yerine, etken maddesi parasetamol olan ilaçlar tercih edilmelidir. Böylece, böbrek sağlığı korunur ve yan etkilerin önüne geçilmiş olur. Sağlığınız için her zaman doktorunuzun tavsiyelerini dikkate almak önemlidir.

4. Fazla Tuz Kullanmak:

Sağlıklı bir insan için günlük 4 gram tuz tüketimi yeterlidir; ancak Türkiye, dünya genelinde en fazla tuz tüketen ülkelerden biridir. Fazla tuz kullanımı, kan basıncını artırarak kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra böbrek hastalıklarını da tetikleyebilir. Bu nedenle, sağlığı korumak için ilk adım olarak masadan tuzun kaldırılması önemlidir. Günlük tuz alımınızı azaltmak için daha az tuz eklenmiş veya tuzsuz alternatifleri tercih etmek, yemekleri doğal baharatlarla tatlandırmak ve hazır gıdaların tuz içeriğini kontrol etmek gibi adımlar atılabilir. Bu şekilde tuz tüketiminin azaltılması, sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım olacaktır.

5. Yeterince Su İçmemek:

Su içmek, insan metabolizmasının sağlıklı işleyişi için temel bir gerekliliktir. Vücut susuz kaldığında, öncelikle böbreklere etki eder çünkü su tüketiminin azalması kan basıncını düşürebilir. Normal bir süreçte, kalpten pompalanan kanın %20'si böbreklerden geçer. Bu nedenle, vücut susuz kaldığında böbrekler ilk alarm veren organdır. Sağlıklı bir bireyin günlük olarak 1.5 ila 2 litre su içmesi önemlidir. Vücudun ihtiyacı olan suyun alınmaması, sadece halsizlik gibi belirtilere yol açmakla kalmaz, aynı zamanda böbreklerde taş oluşumuna da neden olabilir. Bu nedenle, su tüketimine dikkat etmek ve vücudun ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için temel bir adımdır.

6. Tansiyonu Kontrol Altında Tutmamak:

Yüksek kan basıncı, sadece kalp ve damar hastalıklarına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda böbrek yetmezliğine de neden olabilir. Tansiyon hastalarının ilaçlarını kullanmaları, kan basıncının ideal seviyelerde olmadığı sürece etkili olmaz. Kan basıncı, mutlaka büyük tansiyonun 130 ve küçük tansiyonun 80 ve altında olmalıdır. Bu seviyelerin üzerindeki kan basıncı değerleri, kalp sağlığı ve böbrek fonksiyonları açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle, düzenli olarak kan basıncını kontrol etmek ve gerekirse uygun tedaviyi almak önemlidir.

7. Sigara İçmek:

Sigara kullanımı, sadece kalp sağlığını değil, böbrek sağlığını da olumsuz yönde etkiler. Böbrekler, damar ağırlıklı bir organ olduğundan, sigara içimi damar tıkanıklıklarına yol açarak böbreklere zarar verebilir. Sigaranın kan basıncını artırmasıyla birlikte böbreklere olan zarar daha da artar. Özellikle böbrek hastalarında sigara içiminin ölüm riskini en az 4 kat artırdığı bilinmektedir. Sigara, böbrek hastalıklarının ilerlemesini hızlandırabilir ve böbrek fonksiyonlarını daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, sigara kullanımından kaçınmak, böbrek sağlığı için önemli bir adımdır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve böbreklerinizi korumak için sigaradan uzak durmanız önemlidir.