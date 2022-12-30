'Böbrek taşı hastaları günde en az 3 litre su içmeli'

30 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Şevket Tolga Tombul, böbrek taşı hastalığının nadir görülen bir hastalık olduğunu belirtti.

Tombul, “Böbrek ve üriner sistem taşları dünya coğrafyasında yüzde 1 ila yüzde 20 arasında değişen sıklıkla görülmekteyken, ülkemizde yüzde 11 ila 15 görülüyor. Böbrek taşlarının bu kadar nadir gözükmesine rağmen her yaştan hastada görülebilmesi nedeniyle hasta çeşitliliği açısından farklılık gösteriyor. 3 aylık bebekten 80 yaşındaki bireye kadar böbrek taşları sık bir şekilde karşımıza çıkıyor” dedi.

“TEKRARLAMA İHTİMALİ YÜZDE 25”

Böbrek taşlarının çoğu kez rastlantısal olarak tespit edilebildiğine değinen Tombul, “Böbrek taşları, üriner böbrek sistem içerisinde idrar kanallarında tıkanıklık yaparak , böbreklerde şişmeye bağlı olan yan ağrısı, kusma, bulantı, idrarda yanma ve kanama bazen de üretrada yani idrar kanalının son kısmında tıkanıklık yaparak tamamen idrar yapamama gibi hasta yakınmaları ile karşımıza çıkabiliyor” diye konuştu.

Böbrek taşı sorunu yaşayan hastada böbrek taşı sorununun tekrar etmesi ihtimalinin hayatı boyunca yüzde 25 olduğunu ifade eden Tombul şunları söyledi:

“İlk 5 yıl içerisinde yüzde 50 oranında tekrarlayabilir. Bu nedenle ilk taş atağı tedavi edilmiş hastaların düzenli aralıklarla kontrol edilmesi de önem arz ediyor. Böbrek taşları tek taraflı ve ani başlayan, yan ağrısı, böğürde ağrı, kasıkta ağrı, idrarda yanma, idrar yapmada zorluk ve sık sık idrara çıkma gibi semptomlar gösterebiliyor."

“GÜNDE EN AZ 3 LİTRE SU İÇMELİLER”

Böbrek taşı hastalığında ameliyattan sonra hastaların kendi hayat standartlarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Tombul, fazla kilosu olan hastaların kilo vermesini; tuzsuz diyetle beslenmelerini ve en önemlisi günlük sıvı alımını artırmalarını tavsiye etti.

Tombul, günlük sıvı ihtiyacıyla ilgili, “Bu sıvı alımının arttırılması dedğimizde normal su alımından bahsediyoruz. Yani sadece su alımının iyi yapılması taş hastalığının yeniden nüks etme ihtimalini ve mevcut taşların büyüme hızını azaltabilir. Günlük yapılan idrar miktarının 2,5 litrenin altına düşmeyecek şekilde su tüketilmesi gerekmektedir. Taş hastalarının günde 3 ila 3,5 litre su tüketerek, taş oluşumunun ya da tekrarının önüne geçmeleri mümkün” diye konuştu.