Fazla vitamin 'böbrek' ve 'karaciğeri' vuruyor

29 Kasım 2022 Salı, 07:00

Son günlerde Covid-19 ve gribin yanı sıra RSV virüsü de etkili olmaya başladı. Anne-babalar da çocuklarının hastalığa yakalanmasından endişe duyuyor. Bazen bir uzmana başvurmadan kendilerince tedbir almaya çalışıyorlar.

Bunun için de genellikle vitamin takviyesini tercih ediyorlar.

ÇOCUK NORMAL BÜYÜYOR MU?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, fazla vitaminin yol açtığı hastalıkları anlattı.

Vitaminlerin 0-2, 5 yaş ve adolesan döneminde (10 yaştan itibaren) vitamin ile mineral ihtiyacının arttığını aktaran Taşkın, vitaminlerin vücutta büyüme, gelişme, enerji kullanımı ile yeni hücre ve dokuların yapımı için gerekli olduğunu söyledi.

Taşkın, normal büyüyen ve sağlıklı beslenen çocuklarda vitamin takviyesine ihtiyaç duyulmayacağının altını çizerek, "Maalesef pek çok ebeveyn, çocuğun yeterli beslenip beslenmemesine ve gelişim durumuna bakmaksızın vitamin takviyesi yapıyor. Ancak yüksek dozda vitamin, kalp, böbrek, mide gibi yumuşak dokularda kireçlenmeden böbrek taşlarına, karaciğer ve dalağın büyümesinden cildin kuruyup çatlamasına kadar pek çok önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden çocuklarınıza vitamin takviyesi yapmadan önce mutlaka hekiminize başvurun" ifadelerini kullandı.

VÜCUTTA DEPOLANIYORLAR

Vitaminlerin "suda eriyen vitaminler" ile "yağda eriyen vitaminler" olmak üzere iki gruba ayrıldığını belirten Taşkın, "B ve C vitaminleri suda eriyen, A, D, E ve K vitaminleri de yağda eriyen vitaminler grubunda yer alıyor. Suda eriyen B ile C vitaminleri fazla alındıklarında idrar yolu ile vücuttan atıldıkları için genellikle sorun oluşturmuyor. Bunun aksine yağda eriyen vitaminler vücutta depolandıkları için toksik etki oluşturarak yarar yerine zarar verebiliyor" açıklamasında bulundu.

FAZLA A VİTAMİNİ KARACİĞERİ VURUYOR

Gökmen Alpaslan Taşkın, yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin aşırı depolanması sonucunda çocuklarda yaşanan sağlık problemlerini ise şöyle sıraladı:

"A vitamini özellikle çocukların büyüme döneminde, görme, üreme, bağışıklık sistemi ve epitel hücrelerin bütünlüğü ile akciğer olgunlaşmasına yardımcı olmasıyla önem taşıyor. Eksikliğinde mental ve fiziksel gelişim etkileniyor, cilt kuruyor, kabuklanıyor, iştahta azalma, kansızlık ile enfeksiyonlara eğilim artıyor. Ancak yağda eriyen vitamin olduğu için gelişigüzel takviye edildiğinde yarar yerine zarar veriyor. Dokularda birikerek aşırı iştahsızlık, yavaş büyüme, cildin kuruyup çatlaması ve sararması, karaciğer ve dalağın büyümesi, uzun kemiklerde ağrı, artmış kafa içi basıncı ile kellik gibi önemli sorunlara neden oluyor."

D VİTAMİNİ KİLO KAYBI, BÖBREK TAŞI VE KİREÇLENME YAPIYOR

D vitamininin kalsiyumun vücutta emilmesine katkı sağladığına dikkati çeken Taşkın, "Çocuklarda kemikler ve dişlerin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Bunların yanı sıra bağışıklık ve sinir sistemini de destekliyor. D vitamini, yağda eriyen ve depolanan bir vitamin olduğu için günlük gereksinimin üzerinde alındığında vücutta birikip toksik etki oluşturuyor. Bunun sonucunda da ishal, kilo kaybı, sık idrara çıkma, böbrek taşı, gece idrar yapma, kalp, böbrek, kan damarları, bronş ile mide gibi yumuşak dokularda kalsiyum birikimine bağlı kireçlenme gibi ciddi sağlık sorunları gelişebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

E VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIĞI ETKİLİYOR

Taşkın, çok güçlü bir antioksidan olan E vitamininin çocuklarda vasküler endoteli (damarların iç tabakasını oluşturan hücreler), nöronal ve diğer hücre zarlarını serbest radikal hasarından koruduğuna vurgu yaparak, yüksek doz E vitamininin bağışıklık sistemi hastalıklarının ilerlemesine neden olduğunu vurguladı.

K VİTAMİNİNİN FAZLASI KANSIZLIĞA YOL AÇIYOR

K vitaminin çocuklarda pıhtılaşama faktörleri üzerinde düzenleyici etkisi olduğuna değinen Taşkın, yüksek dozda alımında kansızlık ve sarılık gibi sorunlara yol açsa da oral alımında toksik etkinin görülmediğini vurguladı.