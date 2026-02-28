Boğazdaki iltihabı kurutmaya tek başına yeterli olmadığı ortaya çıktı...

Doğanın en güçlü antioksidanı ve mikrop öldürücüsü olarak bilinen zerdeçal, soğuk algınlığı ve grip tedavisinde en çok başvurulan baharatların başında gelir. Ancak uzmanlara göre zerdeçalın etken maddesinin vücut tarafından emilme kapasitesi neredeyse sıfıra yakın. Kaynar suya sadece toz zerdeçal ekleyerek içilen çaylar, midede sindirilip kana karışamaz, dolayısıyla boğaz enfeksiyonlarına veya eklem ağrılarına hiçbir fayda sağlamaz.

Bu tıbbi tıkanıklığı çözen anahtar ise "karabiber". Karaciğerdeki sindirim enzimlerini anlık olarak yavaşlatarak, zerdeçaldaki kurkuminin bağırsak duvarından kana geçişini tam 20 kat (%2000) artırır. Bu ikili sıcak suda birleştiğinde, akciğerlerdeki balgamı çözen ve virüslerin hücreye tutunmasını engelleyen kusursuz bir ilaca dönüşür.

Gerçek bir iltihap sökücü çay hazırlamak için oranlar son derece kritik. Demliğe konulan her bir çay kaşığı toz zerdeçal için, mutlaka çeyrek çay kaşığı taze çekilmiş karabiber eklenmeli. Ayrıca bu karışıma birkaç damla zeytinyağı veya yarım çay kaşığı doğal tereyağı/hindistan cevizi yağı ilave edilmesi şart. Süt veya suyla hazırlanan bu üçlü (zerdeçal, karabiber, yağ) formül, kış hastalıklarını hücre seviyesinde kurutarak bağışıklığı ayağa kaldırır.