Öksürük ve burun tıkanıklığına elveda! Gribi 3 damlasıyla yok ediyor

Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:27

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:27

Her geçen gün artış gösteren soğuk alınglığı, nezle ve grip salgını ve beraberinde getirdiği sorunlar bir türlü yurttaşların peşini bırakmıyor. İşte gribi, nezleyi ve soğuk algınlığını kökünden temizleyecek mucizevi besin...

OKALİPTÜS YAĞI NEDİR?

Okaliptüs yağı, okaliptüs ağacının yapraklarından elde edilen uçucu bir bitki yağıdır. Okaliptüs ağacı, özellikle Avustralya'nın yerli bir türüdür, ancak dünya genelinde yetiştirilmektedir. Bu bitki yağı, antiseptik, anti-inflamatuar ve dekonjestan özellikleri nedeniyle tıbbi ve aromaterapi alanlarında yaygın olarak kullanılır.

OKALİPTÜS YAĞININ FAYDALARI

Okaliptüs yağı, soğuk algınlığı, öksürük, sinüzit ve solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda cilt bakım ürünlerinde ve masaj yağlarında da kullanılır. Okaliptüs yağı, buharla inhalasyon veya masaj yoluyla kullanılarak solunum yollarını açabilir, kas gerginliğini azaltabilir ve stresi hafifletebilir.