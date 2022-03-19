Bolu Dağı Tüneli nerede, uzunluğu kaç km, ne zaman açıldı? İşte teknik özellikleri

19 Mart 2022 Cumartesi, 17:31

Bolu Tüneli yapılana kadar Marmara Bölgesi ile Anadolu arasında seyahat eden araçlar, 1.5 km yükseklikteki Bolu Dağı'nı çıkmak zorunda kalıyordu. Kış aylarında kapanan Bolu Dağı yolu nedeniyle ulaşım duruyor ve ölümcül trafik kazaları yaşanıyordu. Bolu Tüneli'nin inşa edilmesiyle yakıttan ve zamandan tasarruf sağlandı, trafik kazaları en aza indirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği Bolu Dağı Tüneli'nde güvenlik önlemleri en üst düzeyde olsa da zaman zaman trafik kazaları yaşanıyor. 19 Mart 2022 tarihinde tünelde yaşanan zincirleme kaza neticesinde 3'ü ağır, 17 kişi yaralandı.

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ?

TEM Otoyolu'nun bir parçası olan Bolu Dağı Tüneli'nin yapımına 1993 yılında başlandı, 23 Ocak 2007 tarihinde hizmete açıldı.

Bolu Tüneli'nin projesi 1977 yılında geliştirildi. 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla imzalanan ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğinde yapılan TEM (Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu) Projesi kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başlayıp İstanbul-Ankara üzerinden devam eden Anadolu Otoyolu'nun bir parçası olarak Bolu Dağı Tüneli'nin yapılması kararlaştırıldı.

Bolu Dağı Geçişi Projesi için 1990 yılında ihaleye çıkılırken Bolu Tüneli'nde ilk kazı işlemi 16 Nisan 1993 tarihinde başladı.

Sismik araştırması yapılmayan Bolu Dağı Tüneli inşaatı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ve 12 Kasım 1999 Bolu Depremi'nde kısmen çöktü. Bunun üzerine mevcut tünellerin yapımı durduruldu ve farklı güzergah belirlenerek yeni tünel çalışması başladı.

Gümüşova ile Gerede arasındaki otoyolun bir parçası olan Bolu Tüneli'nin ihalesini İtalyan Astaldi firması aldı. Ödenek yetersizliği nedeniyle inşaat zaman zaman dursa da Bolu Tüneli, 23 Ocak 2007 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Romano Prodi'nin katıldığı bir törenle hizmete girdi.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN MALİYETİ NE KADAR?

Bolu Dağı Geçişi Projesi'nin keşif bedeli, 570.5 milyon dolar olarak belirlendi. Bolu Dağı Tüneli inşaatını Karayolları Genel Müdürlüğü adına denetleyen Yüksel Proje Kontrol Teşkilatı Başkanı Faik Tokgözoğlu'nun verdiği bilgiye göre, tüneli de içeren otoyol projesinin fiyat farkı dahil toplam maliyeti 900 milyon doları buldu. Projenin yaklaşık yüzde 35'i tutarındaki 290 milyon doları tünel için harcandı.

BOLU DAĞI TÜNELİ NEREDE?

Bolu Tüneli, Marmara Bölgesi'ndeki Gümüşova-Gerede Otoyolu'nun 30. kilometresindeki Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden başlayarak Doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyip Bolu Dağı'nı bir tünelde geçiyor ve Yumrukaya mevkisinde sona eriyor.

Bolu Tüneli, karlı havaların korkulu durağı Bolu Dağı geçişini 35 km'den 26 km'ye düşürdü. İyi havada 30 dakika süren geçiş 5 dakikaya, Ankara-İstanbul arası ise 3.5 saate indi. Üçer şeritli, çift yönlü otoyol sayesinde yakıt, lastik, taşıt işletim giderleri ve zaman, can, mal kayıpları en aza indirildi.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN UZUNLUĞU KAÇ KM?

27 km'lik Gümüşova-Gerede Otoyolu'nun bir parçası olan Bolu Dağı Tüneli'nin uzunluğu yaklaşık 2.9 km.

Ankara yönüne doğru olan sağ tüp 2 bin 788 metre, İstanbul yönündeki sol tüp ise 2 bin 954 metre uzunluğunda.

Toplam 25.5 kilometre uzunluğundaki Bolu Dağı geçişinde, 4.6 kilometre uzunluğunda 4 adet viyadük, yaklaşık 900 metre uzunluğunda 3 adet köprü, yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda Bolu Tüneli yer alıyor.

Tünel inşaatında; 9 milyon 669 bin 947 metreküp kazı yapıldı, 7 milyon 686 bin 42 metreküp dolgu yapıldı, 1 milyon 325 bin metreküp beton döküldü, 177 bin ton betonarme demiri kullanıldı, 1 milyon 558 bin 272 metreküp tünel kazısı yapıldı. 65 bin metre dökme kazık çakıldı.

Bolu Dağı Tüneli 3 geliş, 3 gidiş şeritli olmak üzere, çift tüp olarak inşa edildi.

BOLU DAĞI TÜNELİ MOBESE KAMERASI YOL DURUMU

Anadolu'dan Avrupa'ya gidişte kritik bir nokta olan Bolu Dağı Tüneli'nin yol durumu yakından takip ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) mobese kameralarının anbean takip ettiği Bolu Tüneli'ndeki trafik durumunu, navigasyon ve harita uygulamalarındaki anlık trafik durumu ile takip etmek mümkün. Bolu Tüneli'nde halka açık bir mobese kamerası bulunmadığını belirtelim.