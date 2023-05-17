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Bolu'nun her mevsim ayrı güzel yaylası: Sarıalan

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan Sarıalan Yaylası, baharın gelmesiyle birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:32
Bolu'nun her mevsim ayrı güzel yaylası: Sarıalan
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Türkiye'nin doğasıyla meşhur ili Bolu'da yüksek kesimlere bahar geldi. Yaz aylarında köylülerin hayvanlarıyla birlikte çıktığı kampçıların huzur dolu vakit geçirdiği Sarıalan Yaylası'nda çiçekler açtı.

Sarıalan Yaylası her mevsim farklı güzellikleri bünyesinde barındıran alanlarıyla şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Doğaseverlerin geldiğinde bol bol fotoğraf çekindiği yayla, fotoğraf sanatçısı Kerim Sarıalan tarafından görüntülendi.


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