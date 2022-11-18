Casuslar filminin konusu nedir? Casuslar filminin oyuncuları kim?

18 Kasım 2022 Cuma, 18:20

Bharat Nalluri'nin yönettiği filmin senaryosunu Jonathan Brackley ve Sam Vincent yazdı. 2002–2011 yılları arasında yayımlanan Spooks dizinsinden uyarlanan film, Mayıs 2015'te gösterime girdi.

CASUSLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

CIA tarafından uzun süredir aranan bir terörist, Lonra’da MI5 tarafından yakalanmış ve teslim edilmek üzere merkeze götürülmektedir. Ancak yoğun trafiğe takılan araç, bir grup motosikletli tarafından kuşatılır ve adam kaçırılır. MI5’in terörle mücadeleden sorumlu başkanı Harry Pearce, birden ortadan kaybolunca, bu olayın sorumlusu olduğu düşünülür. Teşkilattan Will Holloway, Harry’i bulmak üzere görevlendirilir ve ajan kısa süre içinde, Harry’nin kayboluşunun ardında bambaşka sebepler yattığını öğrenir.



CASUSLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kit Harington , Lara Pulver , Tuppence Middleton, Elyes Gabel



CASUSLAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Mart 2014'te Berlin, Moskova, Man Adası ve Londra'nın yanı sıra Pinewood Stüdyoları'nda gerçekleşti.













