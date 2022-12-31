Ünlü manken Tuğba Özay'ın acı günü...Şair İlhan Özay yaşamını yitirdi
Dün akşam Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılbaşı öncesi konser veren ünlü sanatçı ve manken Tuğba Özay’ın babası şair İlhan Özay hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay'ın babası şair İlhan Özay 68 yaşında yaşamını yitirdi.
Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebinden sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenildi.
1954 doğumlu Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay’ın cenazesi ile ilgili bilginin aile bireyleri tarafından verileceği açıklandı.
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